Agro Atellano, Di Santillo alla Festa nazionale di TERRA!: “Costruiamo un futuro sostenibile per i giovani”

Una settimana di confronto, musica e partecipazione per dare voce a chi crede in un’Italia più verde e più giusta. Alla seconda edizione della Festa nazionale di TERRA!, promossa da Alleanza Verdi e Sinistra negli spazi del MONK di Roma, ha preso parte anche Aniello Di Santillo, consigliere federale regionale di Europa Verde Campania, in rappresentanza dell’area dell’Agro Atellano.

Dibattiti, tavoli tematici, esperienze di attivismo e politica dal basso hanno animato la manifestazione, che ha visto coinvolti amministratori locali, militanti, esponenti della società civile e figure di spicco del panorama progressista italiano. Tra i temi al centro del confronto, il ruolo degli enti locali e le possibili alternative ai tagli previsti nella prossima legge finanziaria, discussi in un panel coordinato dalla giornalista Daniela Preziosi, e le prospettive del Mezzogiorno e delle isole, con la partecipazione di Francesco Borrelli e altri esponenti del territorio.

Spazio anche al dibattito su democrazia e partecipazione civile con Ilaria Salis, Francesco Cancellato e vari ospiti, e alle riflessioni sulle trasformazioni politiche necessarie per affrontare le sfide attuali, con interventi di Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta. La cultura come leva del cambiamento è stata invece il filo conduttore degli incontri con Bebo Guidetti, Christian Raimo e Francesca Ghio.

«La Festa TERRA! dimostra che esiste una comunità politica viva e inclusiva, pronta a costruire un futuro sostenibile per le nuove generazioni», ha dichiarato Di Santillo, sottolineando come le istanze dei più giovani rappresentino la bussola per l’azione politica: «I giovani chiedono risposte sul lavoro, sull’ambiente e sulla giustizia sociale. A loro dobbiamo rivolgere il nostro impegno più grande». L’evento si è concluso con il concerto degli Originals, con la partecipazione di Africa Unite e The Bluebeaters, suggellando una settimana densa di idee e visioni. «È qui che si gettano le basi per un’Italia più giusta e più verde», ha concluso Di Santillo, rilanciando l’importanza di un impegno concreto e collettivo per il futuro del Paese.