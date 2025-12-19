Esercito, cambio al vertice dell’8° Reggimento “Pasubio”: Cremascoli subentra a Cedrola

Si è svolta questa mattina, nella Caserma “Capone” di Persano (Salerno), sede dell’8° Reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”, la cerimonia di avvicendamento al comando dell’unità. Il volonnello Elvidio Cedrola ha ceduto l’incarico al parigrado Lorenzo Maria Cremascoli, alla presenza del comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, generale di brigata Daniele Cesaro, delle principali autorità civili e militari del territorio e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Il passaggio di consegne – Dopo la formula di riconoscimento, il colonnello Cedrola ha affidato al colonnello Cremascoli la Bandiera di Guerra dell’8° Reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”, simbolo della storia e delle tradizioni dell’unità. Con l’avvicendamento è stato contestualmente ceduto anche il comando del Raggruppamento “Campania” nell’ambito delle operazioni Strade Sicure e Terra dei Fuochi che vede tuttora il Reggimento impegnato nelle città di Napoli, Caserta e Salerno.

Il commiato del comandante uscente – Nel suo intervento di saluto, il colonnello Cedrola ha tracciato un bilancio del periodo trascorso alla guida del Reggimento, esprimendo profonda gratitudine verso gli uomini e le donne del “Pasubio” per l’impegno costante, la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati nelle numerose attività operative e addestrative svolte, sia all’estero sia sul territorio nazionale.

Nel corso della cerimonia, il generale Cesaro ha sottolineato i risultati conseguiti dall'unità, rivolgendo al colonnello Cremascoli l'augurio di un periodo di comando proficuo e sereno, ricco di successi e soddisfazioni alla guida del "Pasubio". Per il Cremascoli, 83° comandante del Reggimento e proveniente dallo Stato Maggiore Esercito, l'incarico rappresenta un ritorno nei ranghi dell'8° Reggimento artiglieria terrestre "Pasubio".