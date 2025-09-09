Casaluce, il 14 settembre torna la giornata gratuita del microchip per i cani

Casaluce (Caserta) – Un gesto di civiltà e responsabilità verso gli animali. Domenica 14 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, piazza Statuto, a Casaluce, ospiterà una nuova edizione della Giornata microchip, promossa dal Comune in collaborazione con l’Asl Caserta e l’associazione FareAmbiente Casaluce.

L’iniziativa, già molto partecipata nelle precedenti edizioni, offre gratuitamente l’applicazione del microchip e l’iscrizione all’Anagrafe Canina, ed è rivolta non solo ai residenti del Comune, ma anche a cittadini provenienti da ogni parte della Campania.

Valentina Sorrentino, assessora all’Ambiente, sottolinea il valore dell’appuntamento: “Un appuntamento che sta diventando una bella consuetudine per contrastare il randagismo e gli abbandoni. È un gesto di civiltà che tutela gli animali e garantisce maggiore sicurezza alla comunità”.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Luongo, ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Regione Campania, è possibile registrare senza sanzioni i cani di età superiore ai 12 mesi. Per i cuccioli sotto l’anno, invece, è richiesta la tracciabilità tramite il microchip della madre. L’invito da parte degli organizzatori è chiaro: partecipare numerosi per mettere in regola i propri amici a quattro zampe e contribuire attivamente alla lotta contro il fenomeno del randagismo.