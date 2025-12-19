Caserta, tirocini in Usa per Under 30: borse di studio da Camera di Commercio e Confindustria

Si chiama “Minds without borders” ed è il bando per l’assegnazione della borsa di studio della Camera di Commercio di Caserta, realizzato in collaborazione con Confindustria Caserta, per 13 giovani talenti destinati a tirocini formativi negli Stati Uniti. A promuovere il progetto, con il coinvolgimento dell’Università della Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, è l’Asips, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio che offre la possibilità a laureati under 30, residenti in provincia di Caserta, di un percorso formativo e professionale articolato in tre fasi: la formazione pre-tirocinio, l’esperienza di tirocinio negli Stati Uniti e lo stage finale presso le imprese del territorio casertano.

Si tratta di un percorso di career plan che permetterà ai 13 tirocinanti di acquisire skills oltreoceano, utili per guardare oltre i confini regionali, nazionali ed Europei. “Abbiamo voluto chiamare questo plan ‘Menti senza confini’ perché le nostre opportunità di occupazione nel territorio devono essere connesse con il mondo e con l’economia globale”, dichiara il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone. “Guardiamo ai mercati con l’America, ai patti Europei che guardano verso il Sud America, ad esempio. In questo modo ci renderemo conto della necessità di formazione che stabilisce una cultura cosmopolita del giovane lavoratore europeo. Ed è quello che stiamo cercando di fare con questo progetto”, continua De Simone.

Per accedere al bando basta la laurea triennale. Conteranno il voto, i titoli e le esperienze lavorative. Le borse di studio copriranno i costi di viaggio, vitto e alloggio per la durata del tirocinio all’estero. La fase del tirocinio negli Stati Uniti è di tre mesi, durante i quali gli stagisti saranno a contatto con attività di aziende, con l’alta finanza e realtà produttive. Le domande dovranno pervenire dal 19 dicembre 2025 con termine ultimo il 22 gennaio 2026.

“Il principale obiettivo – ha spiegato il presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta – è quello di assicurare a 13 giovani laureati di talento del nostro territorio una formazione di altissimo livello negli Stati Uniti, al fine di consentire loro di acquisire quel know-how che poi, al loro ritorno, sarà arricchito da uno stage all’interno di alcune aziende del Casertano. Questa iniziativa va nella direzione di garantire ad alcuni nostri giovani di formarsi ai massimi livelli per poi portare qui un bagaglio di conoscenze utili alla crescita del nostro territorio, invertendo la tendenza della costante perdita dei migliori cervelli che impoverisce quest’area”.

“E’ un’importante opportunità che offriamo ai nostri giovani laureati – afferma il rettore Gianfranco Nicoletti – al fine di accrescere il loro bagaglio culturale e formativo. L’ateneo “Vanvitelli” è da sempre impegnato in prima linea con le istituzioni locali per contribuire all’arricchimento del loro know-how, per mettere al servizio del nostro territorio la loro competenza. Sono orgoglioso di questa importante collaborazione, che testimonia la reale esistenza di una rete formativa sensibile alle esigenze dei nostri giovani futuri professionisti”.