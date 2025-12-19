60 chili di hashish in un Tir sull’A2: arrestato l’autista

Un controllo di routine lungo l’autostrada si è trasformato in un sequestro di droga di rilievo. È accaduto sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il territorio di Sala Consilina, dove la polizia stradale ha intercettato un autoarticolato carico di sostanze stupefacenti.

Il mezzo pesante, fermato mentre viaggiava in direzione sud, era condotto da un uomo di origine siciliana. L’atteggiamento dell’autista, apparso nervoso e poco collaborativo, ha indotto gli agenti ad approfondire i controlli. La perquisizione del veicolo ha confermato i sospetti: all’interno del tir erano nascosti numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 60 chilogrammi, oltre a un quantitativo di cocaina.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il camion era partito dall’area napoletana ed era diretto in Sicilia. Il carico risultava accuratamente occultato all’interno dell’autoarticolato, nel tentativo di eludere i controlli lungo l’asse autostradale. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire alla provenienza dello stupefacente e individuarne la destinazione finale. L’operazione si inserisce nell’attività di controllo e contrasto al traffico di droga lungo l’A2 del Mediterraneo, considerata una delle principali direttrici di collegamento tra Campania, Calabria e Sicilia.