Parete, Angela Rosa Pezone tedofora per la tappa casertana delle Olimpiadi Invernali

Parete (Caserta) – Grande soddisfazione a Parete per la partecipazione come tedofora nella tappa casertana della concittadina Angela Rosa Pezone. La brillante studentessa di Medicina all’Università “Vanvitelli” di Napoli, nella mattinata del 26 dicembre, ha portato la fiaccola per i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 nel tragitto di via Roma a Caserta.

Sullo sfondo la Reggia vanvitelliana è stato lo scenario ideale del passaggio di parte del territorio cittadino della fiaccola accesa, simbolo di pace ed unione dei popoli. Una staffetta con la partecipazione di una quarantina di tedofori accolti con emozione dai cittadini. La torcia adesso continuerà il suo cammino verso il basso Lazio. “Un onore essere stata scelta per questo compito solenne – dichiara la ventunenne Angela Rosa Pezone – ed un’emozione indicibile è stato portare un simbolo di pace e fratellanza”.

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Gino Pellegrino. “Provo un sentimento di grande orgoglio – dichiara il primo cittadino – nel vedere una giovane di Parete, studentessa di Medicina, scelta tra i tedofori che hanno avuto l’onore di portare la torcia olimpica, simbolo di pace, fratellanza e amicizia tra i popoli. I nostri giovani talentuosi sanno sempre farci vivere momenti di grande emozione. Un abbraccio a lei e alla sua famiglia con cui condividiamo questo storico momento”.