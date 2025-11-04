Sfruttamento della prostituzione, individuata la gerente di un “centro massaggi”

Un “centro massaggi” di facciata, un flusso di clienti arruolati online e una regia che, secondo gli investigatori, trasformava un appartamento della Piana in un luogo di prestazioni sessuali a pagamento: è l’esito dell’inchiesta delle Fiamme gialle reggine che ha portato ai domiciliari una cittadina di origine cinese, rintracciata in una struttura ricettiva della Capitale.

Il provvedimento cautelare – L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti. Secondo l’impostazione accusatoria, allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni sull’effettivo accertamento delle responsabilità, l’indagata risponde dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’indagine – L’operazione rappresenta l’epilogo di una attività investigativa complessa, anche di natura tecnica, condotta dai militari del Gruppo di Gioia Tauro e delegata dalla Procura. Le acquisizioni avrebbero delineato un sistema in cui l’appartamento preso in locazione veniva messo a disposizione di alcune donne orientali per gli incontri a pagamento con i clienti, reclutati tramite annunci pubblicati su internet.

Il modus operandi – Dalle risultanze, la donna avrebbe curato ogni passaggio: rispondeva al telefono, forniva indicazioni per raggiungere l’immobile, accoglieva gli avventori all’ingresso, indicava la stanza riservata ai rapporti, gestiva la pubblicazione degli annunci sul web e incassava il corrispettivo delle prestazioni.

La localizzazione a Roma – Ricevuto il provvedimento, il comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha avviato le ricerche. Mirati approfondimenti, anche tecnici, e l’incrocio dei dati disponibili nelle banche dati in uso al Corpo hanno consentito di individuare l’indagata in una struttura ricettiva della Capitale, dove è stata eseguita la misura. IN ALTO IL VIDEO