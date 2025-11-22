AversaCampaniaCarinaroCaserta Prov.GricignanoTeverola

Vega Palace, a Carinaro Mara Venier inaugura l’hub dell’hospitality del gruppo Canciello

Un taglio del nastro che segna un cambio di paradigma nell’accoglienza integrata ai distretti produttivi. Il Vega Palace ha aperto ufficialmente le porte nell’area industriale di “Aversa Nord”, tra Carinaro, Gricignano e Teverola, con una madrina d’eccezione: Mara Venier, affiancata da volti della musica italiana come Red Canzian, Edoardo de Crescenzo e Sal da Vinci. Un evento che non inaugura solo una struttura ricettiva, ma una nuova visione di sviluppo industriale e qualità della vita.

Occupazione e sviluppo – L’apertura introduce 30 nuovi posti di lavoro qualificati tra hospitality e ristorazione, frutto di un modello progettato per generare occupazione e formazione sul territorio. Il percorso di selezione e inserimento del personale ha coinvolto la comunità locale in modo strutturato, valorizzando competenze e aprendo opportunità professionali in un contesto competitivo a livello europeo. Un investimento che rende l’area industriale un polo capace di attrarre capitale, professionalità e servizi, con la Campania al centro di un equilibrio innovativo tra impresa, qualità della vita e crescita sostenibile.

La visione d’impresa – Il Vega Palace nasce dalla strategia di Marican Holding, guidata dai tre fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, promotori di un’idea di area produttiva concepita come ecosistema armonico. Un luogo pensato per mettere in relazione il lavoro, il benessere e l’accoglienza, superando la tradizionale distinzione tra logistica e ospitalità. La struttura rappresenta un’evoluzione del concetto di distretto industriale: spazi in grado di coniugare efficienza produttiva e servizi premium per aziende, dipendenti, professionisti e visitatori.

Architettura e sostenibilità – L’edificio, progettato con un design contemporaneo e nel rispetto dei criteri di sostenibilità, si colloca come landmark dell’area industriale. La sua funzione è quella di offrire un’esperienza integrata tra accoglienza, ristorazione e servizi business, elevando il territorio a nuovo standard di riferimento.

Un hub multifunzionale – La struttura ospita più anime complementari. Il ristorante propone una cucina firmata dall’executive chef Lino Acunzo, pensata per chi cerca riservatezza ed eccellenza gastronomica, ideale per incontri professionali e momenti di alta cucina. Il bistrot punta sulla velocità e sulla qualità smart, offrendo piatti leggeri e immediati per chi vive ritmi di lavoro serrati senza rinunciare al gusto. Il lounge bar è invece la zona della socialità fluida: dal caffè mattutino all’aperitivo, dove il networking si trasforma in naturale occasione professionale. A completare l’offerta, dalla prossima primavera, un boutique hotel con 22 suite dedicate a manager e professionisti.

Accoglienza, gusto e lusso – “È un vero e proprio hub per l’accoglienza che coniuga quella che è la concretezza della zona logistica di Carinaro con l’accoglienza, il gusto e il lusso”, ha dichiarato Gianfranco Liotti, general manager di Marican Holding. A evidenziare l’impatto sociale, Angela Canciello, food manager del Vega Palace, ha sottolineato: “Con questa nuova apertura abbiamo fatto altre 30 assunzioni, quindi altri 30 posti di lavoro, quindi tutte le persone del territorio che sono venute a confluire in questa azienda, in questa nuova struttura”. Sul piano architettonico, l’identità della struttura è stata descritta così dall’architetto Marco Cicconi: “Qui abbiamo voluto curare il comfort, il design, l’eleganza perché riteniamo che, anche quando uno lavora, debba trovarsi a suo agio con questo tipo di caratteristiche”. IN ALTO IL VIDEO

