Operazione “Fake for Drug”, smantellata rete criminale nel Basso Lazio

Un’organizzazione che sfruttava ricette mediche false e documenti d’identità contraffatti per procurarsi farmaci ad azione stupefacente è stata smantellata all’alba di oggi dai carabinieri del Nas di Latina. L’operazione, denominata Fake for Drug, ha portato all’esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare tra Latina, Cisterna di Latina e Sermoneta.

Il blitz e le misure cautelari – In campo oltre 50 militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Provinciale di Latina, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. Un dispiegamento imponente a conferma della complessità dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina. I provvedimenti, emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, hanno disposto cinque custodie in carcere e quattro ai domiciliari.

Indagine partita dalle farmacie – L’inchiesta, avviata nell’ottobre 2023, era scaturita da controlli sulla corretta dispensazione dei medicinali in alcune farmacie pontine. In quella fase i militari scoprirono ricette false per farmaci a base di ossicodone, un oppioide potente e delicato, usato in ambito sanitario per dolori intensi legati a patologie oncologiche o croniche. Farmaci di questo tipo, prescrivibili solo con ricetta speciale, risultano molto richiesti anche sul mercato illecito per gli effetti euforizzanti che possono provocare.

Il meccanismo fraudolento – Gli indagati utilizzavano ricette contraffatte e documenti falsi per rifornirsi presso farmacie delle province di Roma e Latina. Tra ottobre 2023 e febbraio 2024 sarebbero state sottratte circa duemila compresse, rivendute a circa 15 euro l’una sul mercato nero, con un profitto illecito stimato in oltre 30mila euro.

Droga e doppio canale di distribuzione – Le indagini hanno documentato che la rete non si limitava ai farmaci oppioidi: alcuni componenti si occupavano anche di spaccio di cocaina, creando un doppio canale di distribuzione. Intercettazioni telefoniche, ambientali e videoriprese hanno permesso di ricostruire assetti e gerarchie, delineando l’esistenza di un gruppo strutturato e operativo su più fronti.

Rischio per la salute pubblica – Oltre ai guadagni illeciti, la diffusione incontrollata di ossicodone rappresentava un grave pericolo per la salute pubblica, esponendo a rischi di dipendenza, overdose e danni irreversibili in assenza di controllo medico.

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti circa 25 grammi di hashish, diverse dosi di marijuana, ricette mediche false, confezioni di farmaci stupefacenti, un telefono cellulare e un computer contenente file per la creazione di prescrizioni contraffatte. Su un iPhone i militari hanno trovato immagini riconducibili a un documento d'identità falso, utilizzato per l'approvvigionamento illecito dei medicinali. Il materiale sequestrato conferma l'articolazione del sistema criminale: falsificazione documentale, commercio illecito di farmaci ad alto rischio di abuso e detenzione di sostanze stupefacenti, un quadro complessivo di pericolosità che ha fatto scattare l'intervento delle autorità.

