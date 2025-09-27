Forum Polieco, Borrelli: “Voterò contro il Decreto Terra dei Fuochi: non cambia nulla”

«Voterò contro il Decreto Legge Terra dei Fuochi perché questo decreto non cambia nulla, la nostra sarà una posizione netta; non vengono aumentate risorse alla magistratura né alle forze dell’ordine, aumentano solo le pene, ciò si fa quando non si sa cosa fare». A dirlo è il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, a Napoli per il Forum Internazionale sull’economia dei rifiuti promosso dal consorzio Polieco, nell’ambito di un dibattito con altri parlamentari del territorio.

Il parlamentare annuncia il voto contrario al provvedimento, contestandone l’impostazione: più sanzioni, nessun potenziamento per chi indaga e presidia il territorio. IN ALTO IL VIDEO