Afragola, parcheggiatore abusivo sanzionato e colpito da Daspo urbano

Un’operazione della Polizia Locale di Afragola (Napoli) ha portato all’allontanamento di un parcheggiatore abusivo sorpreso in viale Cristo Re, nei pressi della pineta comunale. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva riferito il disagio vissuto da alcune mamme mentre parcheggiavano l’auto vicino ai bar della zona.

Il comandante colonnello Antonio Piricelli, dirigente della Polizia Locale, insieme ai suoi agenti, si è recato immediatamente sul posto, dove l’uomo era stato notato in attività.

Dopo l’identificazione, al parcheggiatore è stata contestata una violazione ai sensi dell’articolo 7, comma 15 bis, del Codice della strada. Contestualmente, nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di Daspo urbano con ordine di allontanamento dall’area.