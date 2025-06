Tora e Piccilli e le “Ciampate del Diavolo”: rilancio turistico con Federitaly

Tora e Piccilli (Caserta) – Si è tenuto il 15 giugno, nel cuore dell’Alto Casertano, l’evento dal titolo “La valorizzazione di Tora e Piccilli e la promozione del Made in Italy”, organizzato dal Comune di Tora e Piccilli in collaborazione con Federitaly, la Federazione che tutela e promuove il Made in Italy nel mondo. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto strategico tra istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e realtà territoriali, con l’obiettivo di delineare nuove prospettive di sviluppo per il borgo incastonato nel verde del vulcano spento di Roccamonfina.

Il sindaco Vincenzo D’Agostino e il presidente e fondatore di Federitaly Carlo Verdone hanno ribadito l’importanza di un’azione concreta per la promozione internazionale delle “Ciampate del Diavolo”, un sito paleontologico di rilevanza mondiale che conserva impronte preistoriche umane uniche nel loro genere. Durante l’evento, moderato dal giornalista Domenico Letizia, è emersa la volontà condivisa di costruire percorsi di promozione integrata che valorizzano non solo il patrimonio scientifico del territorio, ma anche le sue eccellenze naturalistiche, gastronomiche, culturali e turistiche.

Il fotografo di moda Antonio Barrella, presidente di Federitaly “Arte e Immagine”, realizzerà delle foto del territorio e del sito che saranno collocate, con una mostra fotografica ed insieme ad alcuni video, sulla nave da crociera MSC Grandiosa, durante lo straordinario evento organizzato da Federitaly, il primo Expo del Made in Italy in…crociera e che toccherà dal 5 al 12 ottobre diversi porti del Mediterraneo. Una diversa promozione è prevista anche in Canada. Come ha spiegato il segretario nazionale, Lamberto Scorzino, Federitaly è una organizzazione nazionale presente in 24 Paesi per promuovere l’eccellenza italiana e fare rete con le aree interne dei piccoli borghi. Tra gli interventi, Salvatore Ciardiello, presidente di Copagri Campania e il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, hanno descritto con estrema attenzione e precisione le politiche e le proposte in Campania per l’accesso a fondi, la certificazione delle eccellenze italiane e per lo sviluppo locale.

Tra i relatori anche l’avvocato Gianvittorio Marsocci, consigliere del Comune di Tora e Piccilli e assessore della comunità montana Monte Santa Croce; il dottore e ricercatore Adolfo Panarello, scopritore delle orme degli uomini della preistoria, che ha richiamato le autorità politiche ed economiche del territorio a dare importanza ai progetti per preservare e tutelare un bene che rischia di scomparire per sempre e Simona Fracasso, vicesindaco di Tora e Piccilli, da sempre attenta alle dinamiche turistiche ed economiche del territorio, più volte ringraziata dal sindaco D’Agostino per la sua attività nell’organizzare l’evento.

In questo contesto di celebrazione del Made in Italy è stato dato alla pizzeria ‘O’RRE il riconoscimento “Marchio di Eccellenza “100% Italian Taste Excellence”. Con grande emozione lo ha ritirato Maria Gazzerro, alla presenza di tutta la famiglia. Presente anche una delegazione campana di Federitaly, con la presidente regionale Annapaola Larenza e i consiglieri Mario Sanza e Antonio D’Alessio. La delegazione ha visitato anche le “Ciampate del Diavolo”, accompagnati dallo stesso scopritore del sito, Adolfo Panarello.