L’utilizzo dei colori neutri nella moda

I colori neutri come bianco, nero, beige, marrone e grigio rappresentano dei veri e propri evergreen nel mondo della moda, trovando sempre una loro dimensione di utilizzo per ogni genere di outfit. Si tratta, infatti, di colori e rispettive tonalità che si prestano a ogni tipo di contesto, e sposano ogni genere di approccio stilistico: poco importa che si tratti di splendidi abiti da sera femminili, completi maschili spezzati o magari look informali per una classica giornata casa-lavoro.

Ciò deriva anche e soprattutto dal fatto che questi colori sono alla base di ogni possibile altra combinazione tra tonalità: i colori neutri, infatti, sono alla base dei classici giochi di chiaroscuri e di riflessi che tanto sono cari al mondo della moda, e rappresentano la soluzione ideale anche per adattarsi a ogni situazione sociale senza mai, in alcun modo, apparire “fuori posto” o inadeguati al contesto. Tra loro, poi, sono tutti completamente combinabili, il ché porta a infinite combinazioni. Se si è alla ricerca degli abbinamenti perfetti dei colori neutri nel mondo del fashion contemporaneo, utile in tal senso sarà senz’altro il rivolgersi a store specializzati in stile e moda come fracomina.it .

I look eleganti e di classe realizzati con tonalità neutre – Il potere espressivo dei colori neutri passa anche e soprattutto attraverso l’eleganza di cui si caratterizzano. Ciascuna di queste tonalità, infatti, gode di un’elevata profondità e si presta a scelte di gran classe, con grandi giochi di contrasto tra luci e ombre e figure che snelliscono e ridefiniscono il corpo. Pensiamo, ad esempio, alla combinazione di un cappotto bianco con un maglioncino nero in cashmere, o magari una t-shirt color crema in combinazione con un pantalone leggero, estivo, di un marrone chiaro che dia leggerezza alla figura, ma al tempo stessso personalità e colore.

Particolarmente interessante, poi, è il beige se si vuol puntare a un look che sia moderno ma, al tempo stesso, caldo e intrigante: cappotti, maglioni, camicie o magari anche semplicemente accessori possono contribuire a ridefinire il look con un tocco di mistero e di fascino. Diverso, invece, è l’approccio che la moda ha col grigio: il colore, forse, che potremmo definire come il più neutro tra tutti, soprattutto per l’intento che traspare quando lo si indossa. Formalità pura, visione moderna di sé e del mondo, una personalità che si dipinge passo dopo passo. Il tutto, per un colore che lascia a chi ci circonda tutta la curiosità di scoprirci. Il grigio, dunque, è forse il perfetto rappresentante dell’eleganza dei toni neutri, ma anche della loro complessità e del loro approccio mai scontato.

Gli outfit minimal e semplici realizzati con colori neutri, per tutti i giorni – I toni neutri si prestano a look minimalisti perfetti per il giorno e la notte, tanto per le occasioni importanti quanto, poi, anche per la quotidianità, e per le cose semplici della vita. Ecco dunque che colori come il beige, il bianco e il marrone – specie nelle sue varianti più chiare – possono tranquillamente caratterizzare un look estivo, una moda mare dal tocco moderno e genuinamente semplice. Si può, per esempio, valutare l’idea di una base beige o grigia per sfruttare poi degli accessori colorati che diano personalità e rappresentino il cuore pulsante del look, o magari un mix di bianchi e sue tonalità derivate per un outfit dai toni chiari, perfetti tanto per una gita fuoriporta o una giornata al mare, quanto per una sessione lavorativa in ufficio, con le temperature alte e quel bisogno di immaginarsi già in vacanza. Da non sottovalutare, poi, l’importanza di tessuti come il lino, particolarmente adatti a colori neutri (specie se di matrice chiara) e perfetti per un outfit da aperitivo in spiaggia.