Casaluce, Giansalvo Pio Fortunato presenta la sua nuova raccolta poetica

Casaluce (Caserta) – Giovedì 29 maggio, alle ore 20, il Santuario Maria Santissima di Casaluce accoglierà la presentazione di “Frammenti di Inesistenza ed Allegrie”, la nuova raccolta poetica del giovane autore sammarcellinese Giansalvo Pio Fortunato.

L’evento è promosso dal Comune di Casaluce, in collaborazione con la Pro Loco “Casaluci”, Unpli Caserta e la rete delle associazioni giovanili dell’Agro Aversano, nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2025 e del filone tematico “Intelleg(g)o… dunque sono”, che promuove la lettura come strumento di consapevolezza interiore e conoscenza del mondo.

“Frammenti di Inesistenza ed Allegrie” è la terza opera edita di Fortunato, che in questo lavoro poetico invita il lettore a immergersi in un immaginario intenso e tormentato, dove i versi diventano veicolo di interrogativi profondi sul senso del tempo, della memoria e dell’esistenza. Tra chiaroscuri esistenziali e lampi di tenerezza, l’autore compone una trama poetica che culmina nella sezione centrale Mogano, luogo simbolico di fragilità e partecipazione emotiva.

A dare il benvenuto saranno don Michele Verrolla, parroco del Santuario, Valentina Sorrentino, assessora alla Cultura del Comune di Casaluce, e Maria Grazia Masucci, vicepresidente della Pro Loco. L’intervento critico sarà affidato al poeta e filosofo Vincenzo Crosio, mentre il dialogo con l’autore sarà condotto dai poeti Salvatore Cantone e Naomi Simeoli, in un confronto che intreccerà parole e visioni.

L’incontro si preannuncia come un autentico momento di cultura condivisa, in piena sintonia con lo spirito del Maggio dei Libri e con l’impegno delle istituzioni e delle realtà associative del territorio nel promuovere la lettura e il valore della poesia come forma viva di espressione e cittadinanza culturale. “Tra versi, emozioni e riflessioni – dichiarano il sindaco Luongo e l’assessora Sorrentino – vi aspettiamo per vivere insieme una serata all’insegna della bellezza”.