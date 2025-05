Vespagiro 2025, tre giorni di festa ad Alvignano dal 13 al 15 giugno

Alvignano (Caserta) – L’attesa è finalmente finita: ecco il programma del Vespagiro 2025, l’evento che dal 13 al 15 giugno trasformerà Alvignano nel cuore pulsante della passione per le vespe e non solo. Un appuntamento che, ormai da 16 edizioni, unisce comunità, motori, musica e tradizione in un mix perfetto di divertimento ed emozione, e che quest’anno, per la prima volta, si terrà nell’ampia area mercato. Da non perdere nelle serate del 13 e 14 giugno e per tutta la domenica, gli stand enogastronomici, un’occasione irrinunciabile per degustare specialità locali, scoprire prodotti tipici e vivere momenti di convivialità in compagnia. Un vero e proprio viaggio anche tra i sapori che renderà l’esperienza del Vespagiro ancora più indimenticabile.

Nel dettaglio, si parte alla grande venerdì 13 giugno con “Quizzapp”, un gioco a premi animato, vivace e coinvolgente sulla storia del Vespagiro, da gustare tra una degustazione e l’altra, mentre sabato 14 giugno il palco si accenderà con il Riturnella Show e l’esibizione del travolgente rapper napoletano Vmonster, il tutto accompagnato, anche qui, dalla possibilità di sorseggiare e assaggiare prelibatezze negli stand.

Ma è la domenica 15 giugno il giorno clou: dall’accoglienza dei presentatori Erennio De Vita e Federica Landolfi delle prime ore del mattino all’arrivo dei numerosi Vespa Club, della madrina Angela De Filippo, Miss Campania 2024, passando per i saluti istituzionali, il ricordo di chi non c’è più e le esibizioni dei vincitori del “Palio Alvignanese 2025”. E poi ancora: il tanto atteso giro di circa 30 chilometri con rientro nel punto di partenza (area mercato), dove ci sarà la possibilità di pranzare godendo di aree verdi attrezzate. Seguiranno nel pomeriggio le premiazioni e due esibizioni del Campione Italiano di Ape Proto Evolution Loris Rosati, la gara di lentezza e i live travolgenti di Sudway e Gianluca Manzieri dj Pandemonio a chiusura della serata.

L’evento, Raduno Nazionale e Tappa del Campionato Turistico Nazionale e Regionale, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti delle due ruote. “Un programma ricchissimo – spiega il Vespa Club di Alvignano, organizzatore della tre giorni – un programma pensato per celebrare la tradizione e l’innovazione con un occhio particolare quest’anno ai più giovani che tentiamo di coinvolgere e avvicinare all’evento. Non mancheranno stand enogastronomici, premiazioni e momenti di condivisione e ilarità che renderanno il Vespagiro un evento unico nel suo genere. Non mancate al Raduno Nazionale che, inoltre, sarà anche Tappa del Campionato Turistico Nazionale e Regionale – conclude – Vi aspettiamo per scrivere insieme un nuovo, emozionante capitolo di questa straordinaria storia”.