Legge Ecomusei in Campania, Zinzi: “Raccogliamo i frutti dell’impegno in regione”

“L’approvazione in Consiglio regionale della nostra proposta di legge in materia di `Riconoscimento e promozione degli Ecomusei in Campania` è una bella notizia perché consente di tutelare al meglio il nostro immenso patrimonio culturale e ambientale, preservando la memoria storica e le tradizioni della nostra terra”. Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, primo firmatario della proposta di legge sugli ecomusei approvata oggi in Consiglio regionale della Campania.

“Finalmente – sottolinea l`esponente leghista – arriva a conclusione dopo un iter lungo: è stata una delle prime proposte di legge che ho presentato, prima nel 2015 e poi ancora nel 2021, e oggi apprendo con soddisfazione che è arrivata alla sua naturale evoluzione”.