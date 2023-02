Aversa, monsignor Stefano Rega proclamato vescovo

Aversa (Caserta) – In una cattedrale gremita, domenica 18 febbraio, monsignor Stefano Rega ha ricevuto l’ordinazione episcopale in una cerimonia presieduta dal vescovo della Diocesi di Aversa, Angelo Spinillo, co-consacranti l’arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, l’arcivescovo-vescovo emerito di Aversa, monsignor Mario Milano, e il vescovo emerito di San Marco Argentano-Scalea (Cosenza), monsignor Leonardo Bonanno. Sarà proprio nella diocesi calabrese che Rega prenderà possesso canonico il prossimo 4 marzo. – continua sotto –

Nato a Villaricca, nell’arcidiocesi di Napoli, il 30 dicembre 1968, dopo la maturità scientifica entra nel Seminario maggiore arcivescovile di Napoli, consegue il baccellierato in teologia e poi la licenza in teologia dogmatica presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale.

Il 29 giugno 1993 viene ordinato presbitero dal vescovo Lorenzo Chiarinelli e incardinato nella diocesi di Aversa dove, tra gli altri incarichi, è rettore del seminario diocesano di Aversa (2003-2017) e direttore dell’ufficio diocesano di pastorale vocazionale. Dal 2017 è anche parroco di San Nicola di Bari a Giugliano in Campania e da settembre 2022 vicario episcopale per la carità e la società degli uomini.

Il 10 dicembre 2022 Papa Francesco lo nomina vescovo di San Marco Argentano-Scalea, in sostituzione del vescovo Leonardo Bonanno, dimessosi per raggiunti limiti di età. Nel corso della sessione della Conferenza episcopale calabra (Cec) del 30 e 31 gennaio 2023, è nominato vescovo delegato della Cec per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e per il Sovvenire. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA