“BioPh Italia”, tre giovani casertani presentano il loro brand alla fiera dell’estetica di Lecce

Dalla provincia di Caserta il brand "BioPh Italia" fondato da tre giovani casertani, Antonio Borzacchiello, Elio Villano e Salvatore Pagliuca. "Esteticamente in Fiera", la fiera del settore più prestigiosa del Sud – Italia, unica in Puglia che ha ospitato all'interno del quartiere fieristico di Lecce oltre 150 espositori dal profilo nazionale del mondo della cosmetica e della medicina estetica.

Il brand produce una vasta gamma di referenze che vengono inquadrate nella Dermocosmetica – "che nasce dall'incontro tra cosmetici e dermatologia, è il legame tra bellezza e salute. Prodotti che contengono principi attivi la cui efficacia su un problema specifico è stata stabilita in laboratorio mediante test rigorosi. I dermocosmetici sono formulati appositamente per aiutare la pelle a ritrovare la salute. Proteggono dalle molteplici aggressioni della vita moderna e dal naturale invecchiamento della pelle".

L'azienda dispone di una Linea Viso, Linea Corpo, prodotti da trattamenti dermocosmetici ed un Integratore alimentare che aiuta a favorire il drenaggio dei liquidi corporei, protegge i capillari, favorisce il controllo dei radicali liberi. Ben 21 referenze per la linea home da vendita e 21 referenze per la linea professional per Centri Estetici, saloni di benessere e bellezza, centri spa e distributori.

Il brand BioPh Italia pone grande attenzione verso il rispetto per l'ambiente grazie all'uso di flaconi, vasi e vetri riciclabili e certificati "made in Italy". Gli scatoli dei prodotti provengono da materiale certificato FSC, materiale riciclato. Grande rispetto anche verso gli amici animali, infatti i prodotti sono dermatologicamente testati e non testati sugli animali.

L’uso di materie prime di origine vegetale al 100% di elevata qualità, la cura nella formulazione esclusiva affidata al team scientifico del dottor Sebastiano Mugione, chimico farmaceutico e cosmetologo, fanno sì che i prodotti commercializzati siano sinonimo di garanzia, sicurezza e qualità. La sicurezza per i consumatori viene anche rappresentata da prodotti ipoallergenici, che non contengono coloranti, conservanti e derivati del petrolio.