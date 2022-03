Patto per Napoli, Zinzi: “Per Caserta ennesima occasione persa”

“La firma del ‘Patto per Napoli’ è un’ottima notizia per il nostro capoluogo di regione, ma nello stesso tempo mette in luce l’incapacità politica del sindaco Marino di far valere le istanze della città di Caserta al tavolo del Governo. Dopo che l’Amministrazione comunale ha perso 23 milioni di euro di fondi Pnrr per le scuole, questa si rivela un’altra occasione mancata per la Città. Senza contare i creditori del Comune che attendono ancora di essere liquidati dopo due dissesti consecutivi”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capo dell’opposizione di centrodestra al Comune di Caserta. – continua sotto –

“Il ‘Salva Caserta’ che avevamo proposto in campagna elettorale, in linea con il ‘Patto per Napoli’, – sottolinea Zinzi – avrebbe consentito di farlo. Qui le cose sono due: o le casse del Comune sono così floride da potersi permettere anche di voltare le spalle a importanti risorse finanziarie – e anche i bambini sanno che così non è – oppure siamo in presenza di una grave incapacità politica e amministrativa”.