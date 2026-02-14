Cesa, allagamenti: Fiorillo promette interventi strutturali su rete fognaria

Cesa (Caserta) – Gli allagamenti che si ripetono a ogni pioggia finiscono al centro del dibattito politico in vista delle amministrative. A sollevare la questione è Giuseppe Fiorillo, ex sindaco e candidato alla carica di primo cittadino con la lista civica Cesa in Comune, che punta l’attenzione sulle condizioni della rete fognaria in alcune delle arterie più trafficate del paese.

Le criticità segnalate – “La realizzazione di una rete fognaria degna di questo nome nelle zone con maggiori criticità, come via Marini e corso Umberto I — strade centrali del nostro comune — rappresenta una priorità assoluta per Cesa in Comune. È indecente – sottolinea il medico cesano – che, ad ogni piccolo temporale, i residenti di arterie così importanti e ad altissimo flusso veicolare debbano barricarsi in casa a causa dei puntuali allagamenti, che provocano enormi danni agli immobili al piano terra. Gli abitanti sono addirittura costretti a rimuovere la melma che fuoriesce dalle caditoie: una situazione insostenibile e colpevolmente trascurata nonostante le numerose segnalazioni e rimostranze dei cittadini”. Secondo l’ex sindaco, i disagi non riguardano soltanto le abitazioni. “I disagi riguardano anche gli automobilisti: il traffico va in tilt e attraversare le due strade diventa un’impresa. Non di rado, inoltre, le vetture vanno in panne perché letteralmente inondate dall’acqua”.

Le risorse del Pnrr e le scelte amministrative – Nel mirino finiscono anche le scelte compiute negli ultimi anni dall’ente: “Di fronte a una questione così urgente – sostiene Fiorillo – non si comprende come mai chi di dovere non abbia affrontato il problema con interventi strutturali, nonostante il Comune abbia beneficiato delle ingenti risorse economiche del Pnrr”. Il candidato sindaco aggiunge: “Per onestà intellettuale va detto che la criticità si trascina da molti anni; tuttavia, mentre in passato l’ente non disponeva dei fondi necessari per programmare e cantierizzare un’opera strutturale, negli ultimi cinque anni ha potuto contare su milioni di euro stanziati dallo Stato e dalla Regione Campania. Evidentemente si è scelto di intervenire altrove, trascurando un problema che avrebbe dovuto essere risolto proprio utilizzando quelle risorse”.

Le priorità programmatiche – L’impegno, in caso di vittoria elettorale, viene indicato come immediato: “Una delle prime questioni, se non la prima, che affronteremo sarà il rifacimento della rete fognaria di via Marini e corso Umberto I, attraverso un progetto capace di risolvere in modo strutturale e definitivo il problema degli allagamenti”. Infine, l’affondo polemico: “Davanti all’immobilismo di questi anni viene quasi da pensare che qualcuno immagini di trasformare queste strade in un parco acquatico con percorso a ostacoli, ovviamente da dare in gestione”.