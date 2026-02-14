Napoli, Open Days alla Federico II: centinaia di studenti alla scoperta della Scuola Politecnica

Napoli – Cinque giorni di aule aperte, laboratori visitabili e confronti diretti con docenti e ricercatori: si è chiusa con un bilancio positivo la settimana degli Open Days della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Un appuntamento che ha richiamato centinaia di studentesse e studenti delle scuole superiori, interessati a orientare con maggiore consapevolezza il proprio futuro accademico.

L’orientamento tra dipartimenti e collegi – Le sedi della Scuola hanno accolto i visitatori con incontri informativi e momenti di approfondimento dedicati ai percorsi formativi di Architettura, Ingegneria e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Un’occasione per entrare in contatto con l’offerta didattica, conoscere l’organizzazione dei corsi e comprendere le prospettive professionali legate ai diversi indirizzi di studio.

Il commento del presidente – “Un’opportunità importante per capire a cosa andranno incontro”, ha evidenziato il professor Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della “Federico II”, sottolineando il valore dell’orientamento come strumento di scelta consapevole.

Le novità presentate agli studenti – Tra gli aspetti illustrati ai giovani partecipanti anche l’Erasmus italiano, formula che consente di svolgere un periodo di studio presso un altro ateneo della penisola. Una possibilità ulteriore di mobilità, pensata per ampliare esperienze e competenze senza uscire dai confini nazionali. IN ALTO IL VIDEO