Aversa, Olga Diana rilancia il centrosinistra: “Basta slogan, occorre proposta credibile per i cittadini”

Aversa (Caserta) – Il confronto nel centrosinistra cittadino entra nel vivo. Con il secondo incontro già alle spalle, il tavolo della coalizione prova a strutturare un percorso politico che punta a definire una proposta alternativa per la città. Tra le voci intervenute, quella di Olga Diana, esponente di Avanti Psi, che ha scelto di posizionarsi con chiarezza nel dibattito in corso. All’appuntamento, insieme ai socialisti, hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, “La Politica che serve” e Casa Riformista, insieme al consigliere regionale dem Marco Villano. Un perimetro ampio che prova a tenere insieme culture politiche differenti sotto l’obiettivo comune di costruire un progetto condiviso.

“Basta slogan, Aversa torni protagonista” – “Aversa è una città con grandi potenzialità. Ma non possiamo limitarci a ripeterlo come uno slogan. Dobbiamo dimostrarlo con proposte serie, competenze credibili e una visione politica nuova”, ha dichiarato Diana. Secondo l’ex vicepresidente della Provincia di Caserta, oggi uno dei politici di riferimento di Avanti in Campania, “il momento storico richiede una proposta capace di parlare soprattutto a quella parte di cittadini che oggi si sente distante dalla politica perché delusa dall’incapacità di garantire diritti e servizi dignitosi, dalle scuole, alla sicurezza fino ai servizi sociali e sanitari, di cui Aversa ha bisogno per tornare ad essere protagonista in Terra di Lavoro. C’è un’area ampia, moderata, liberale e riformista che non si riconosce negli estremismi e che può tornare a partecipare”.

“La politica si fa sempre, non solo per le elezioni” – È quell’area centrista del centrosinistra che Diana intende rappresentare e rafforzare: “Sono a disposizione di chi, come me, crede ancora nel valore della politica e soprattutto ad accogliere le istanze di qualsiasi cittadino. I politici devono essere sempre presenti e disponibili, non ricordarsi del loro ruolo solo in vista delle elezioni. Il progetto che prende forma al tavolo della coalizione non vuole essere un’operazione di sommatoria politica, ma una proposta credibile e aggiornata nei contenuti”.

Diritti, riformismo e responsabilità – L’asse programmatico indicato punta su servizi, giovani e innovazione. “Dobbiamo costruire – spiega Diana – una nuova proposta per la città mettendo al centro: diritti dei cittadini, politiche concrete per i giovani, attenzione reale ai servizi sociali e alla sanità, ma soprattutto responsabilità e innovazione. Dobbiamo guardare avanti, riportare entusiasmo, ma soprattutto serietà. Diffondere un pensiero liberale e sociale insieme: libertà individuale, giustizia sociale, sviluppo economico e attenzione alle fasce più fragili. Non ideologia, ma riformismo concreto”.

Il percorso della coalizione – L’obiettivo, nelle parole della rappresentante di Avanti, è “costruire un’area politica capace di incuriosire, coinvolgere e riavvicinare le persone, partendo dalle proposte e le necessità che i cittadini stessi possono avanzare, anzi sono espressamente esortati a farlo. Non si tratta solo di cambiare amministrazione. Si tratta di rivedere come gestire la città a 360 gradi. Manca modernità dialogante e apertura ai cittadini. La politica non si fa nella casa comunale, luogo che deve finalizzare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Dalla mia esperienza sono cosciente che non è semplice, è una sfida, ma questo tavolo del centro sinistra hai dovere morale e politico di provarci”. Il lavoro del tavolo programmatico proseguirà nelle prossime settimane con l’intenzione di ampliare il confronto, coinvolgere competenze e società civile e definire una piattaforma condivisa.