Natale e solidarietà, il centro Campania consegna 10mila euro alle associazioni del territorio

Un gesto semplice, ripetuto centinaia di volte durante le festività, che si è trasformato in un aiuto concreto per il territorio. È questo il bilancio dell’iniziativa solidale Scatta una foto con Babbo Natale, promossa nel periodo natalizio dal centro commerciale Campania di Marcianise e culminata, nella giornata del 6 gennaio, con la cerimonia di consegna degli assegni alle associazioni beneficiarie. La raccolta fondi, resa possibile dalla partecipazione dei clienti del centro, ha consentito di raggiungere la cifra complessiva di 10mila euro, destinata a realtà attive tra Caserta e Marcianise, impegnate quotidianamente nel sociale, nel volontariato e nella tutela degli animali.

Nel dettaglio, 5mila euro sono stati devoluti all’associazione Cento gocce, attiva a Marcianise nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà attraverso progetti educativi e di inclusione. All’associazione Teniamoci per Mano sono andati 3mila euro, a supporto delle attività rivolte a minori e nuclei familiari vulnerabili sul territorio casertano. Infine, 2mila euro sono stati destinati all’associazione Nati Liberi, impegnata dal 2010, in collaborazione con il Comune di Caserta, nella tutela del benessere degli animali ospitati nel canile e gattile municipale, nel contrasto al randagismo e nella promozione delle adozioni consapevoli.

A rappresentare il centro commerciale durante la cerimonia sono stati Laura Puoti, direttrice del Campania, e Gennaro Santoro, titolare dei negozi MAX&Co e Persona, a testimonianza del coinvolgimento diretto del tessuto commerciale nelle iniziative di responsabilità sociale. A ritirare i contributi erano presenti Fernanda D’Ambrogio per Cento gocce, Filomena Zahora, coordinatrice delle attività di Teniamoci per Mano, e Rosi Formisano per Nati Liberi. L’iniziativa rafforza il legame tra il Centro commerciale Campania e il territorio, dimostrando come anche un gesto simbolico, come una fotografia natalizia, possa diventare uno strumento efficace di solidarietà e sostegno concreto a chi opera ogni giorno per il benessere sociale e la tutela degli animali. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA