Travolto da camion in retromarcia nel Salernitano: muore il 24enne operaio-rapper Carmine Albero

Un’altra giovane vita spezzata sul posto di lavoro. Carmine Albero, 24 anni, originario di Sarno (Salerno), è morto nel piazzale di manovra dell’azienda di trasporti e logistica di via Fiano dove lavorava come meccanico. Una manovra errata avrebbe innescato un effetto domino fatale: il giovane si trovava tra due mezzi pesanti in riparazione quando una terza motrice, durante la retromarcia, ha urtato uno dei camion, schiacciandolo e travolgendo il ragazzo. Erano circa le ore 10 di lunedì 23 febbraio

La ricostruzione – Secondo quanto finora accertato, l’autoarticolato della stessa ditta avrebbe colpito uno dei veicoli fermi senza che l’autista si accorgesse della presenza del 24enne. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo ma ogni intervento si è rivelato inutile. La salma è stata sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini – Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, il pubblico ministero della locale Procura e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire rilievi e verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere interne. Su disposizione della procura verrà eseguita l’autopsia; l’autista del camion, sotto shock dopo l’accaduto, è stato iscritto nel registro degli indagati e sarà ascoltato nelle prossime ore. Dagli accertamenti è emerso che Albero risultava regolarmente assunto.

Il cordoglio – La notizia ha attraversato in poche ore Sarno e Nocera Inferiore, rimbalzando sui social. Tra i messaggi di dolore anche quello della Sarnese 1926. «Il presidente Aniello Pappacena con la Sarnese 1926 partecipa con profondo dispiacere e vicinanza al dolore per la prematura scomparsa di Carmine Albero, a soli 24 anni. Un abbraccio forte alla sua umile e perbene famiglia per una tragedia che ha sconvolto ancora una volta la nostra comunità», ha scritto la società sportiva dilettantistica.

La musica e i sogni – Oltre al lavoro in officina, Carmine coltivava la passione per il rap. Con il nome d’arte “Karmis”, nel 2024 si era riunito al collettivo Attico e aveva pubblicato il primo singolo, “Mai”. Nel 2025 era arrivato “Mezzanotte”, seguito dal brano pop-urban “Dove vai?” con Sicku e ColorA, pubblicato su Spotify. Poi le prime esibizioni dal vivo tra Napoli, Roma e Milano dove pochi mesi fa si era recato per discutere di un’offerta di contratto ricevuta da una casa discografia. Si tratta della terza morte bianca in Campania nel 2026. Nel 2025 le vittime sul lavoro nella regione sono state 80; solo la Lombardia ha registrato un bilancio più pesante.