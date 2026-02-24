Quattro chili di cocaina nascosti in auto: arrestati due corrieri diretti in Sicilia

Viaggiavano verso la Sicilia con quasi quattro chilogrammi di cocaina nascosti in un doppiofondo ricavato nell’auto. Il loro tragitto si è interrotto a pochi metri dall’imbarco, nei pressi del porto di Villa San Giovanni, dove i finanzieri li hanno bloccati e arrestati in flagranza di reato.

Il controllo al porto – L’operazione è stata condotta dal comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria nell’ambito di un piano di interventi legato alle attività di controllo economico del territorio, estese al capoluogo e all’intero hinterland metropolitano, con particolare attenzione alle aree interessate da infrastrutture portuali e aeroportuali. In questo contesto, i militari della Compagnia di Villa San Giovanni, con il supporto delle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, hanno intercettato un’autovettura in procinto di imbarcarsi per la Sicilia.

L’atteggiamento sospetto – Durante le fasi preliminari del controllo, il conducente e il passeggero hanno mostrato evidenti segni di agitazione e nervosismo. Un comportamento che ha spinto la pattuglia ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione accurata del mezzo.

La scoperta nel doppiofondo – Decisivo l’intervento dei cani antidroga, che hanno segnalato la presenza dello stupefacente. All’interno di un doppiofondo appositamente ricavato nella parte posteriore dell’auto, lato passeggero, i finanzieri hanno rinvenuto circa quattro chili di cocaina, accuratamente occultati per eludere eventuali controlli.

Il valore sul mercato – La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 650mila euro.