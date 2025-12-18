Cesa, riduzione tasse: Giunta approva bilancio di previsione 2026

Cesa (Caserta) – Il documento contabile per il 2026 è pronto con largo anticipo e porta con sé una scelta politica precisa: alleggerire il carico fiscale sui cittadini. La giunta comunale di Cesa ha approvato lo schema di bilancio, confermando una linea di continuità amministrativa che punta sulla programmazione tempestiva e su interventi concreti a favore delle famiglie. Ad annunciarlo è il sindaco Enzo Guida, che sottolinea: “Per il quarto anno consecutivo, la giunta comunale approva lo schema di bilancio prima della fine dell’anno e lo fa riducendo le tasse per i cittadini”.

Il via libera della giunta – Il documento è stato esaminato e approvato nel pomeriggio dall’esecutivo comunale, composto, oltre che dal sindaco, dal vicesindaco Giusy Guarino e dagli assessori Alfonso Marrandino, Francesca Maria Turco e Francesca D’Agostino.

Tempi certi e bilancio operativo – “In questo modo il consiglio comunale si appresta a discutere il documento contabile prima della fine dell’anno 2025, in modo da avere un bilancio operativo già a partire dal 1 gennaio 2026. È un piccolo primato che il Comune di Cesa detiene, cioè quello di approvare per tempo il bilancio di previsione”, evidenzia Guida, che aggiunge: “In questo modo avremo lo strumento di programmazione pronto per mettere in campo tutte le iniziative nell’anno che verrà”.

Lavoro di squadra e condivisione politica – Il risultato, secondo il primo cittadino, è frutto di un percorso condiviso: “Questo è possibile grazie ad un lavoro di squadra, portato avanti dagli assessori, dai consiglieri comunali, dagli uffici, in particolare dal servizio ragioneria, ma anche grazie alle condivisione delle proposte politiche e quindi al lavoro di supporto che proviene dal gruppo di Nuova Primavera Cesana”.

Meno tasse per famiglie e cittadini – La scelta qualificante del bilancio 2026 riguarda la fiscalità locale. “Quest’anno, d’intesa con tutti gli assessori ed i consiglieri abbiamo voluto perseguire un risultato orientato alla riduzione delle tasse comunali. In generale l’obiettivo è stato quello di alleggerire il carico fiscale delle famiglie. In un momento storico, dove i prezzi aumentano, abbiamo voluto ragionare in temini diversi”, afferma Guida. Fermo restando il completamento delle opere pubbliche in corso e di quelle già programmate, il bilancio prevede una riduzione dell’Imu e della tariffa dell’acqua potabile. Successivamente, una volta disponibili i dati necessari, l’amministrazione lavorerà anche alla riduzione della tassa sui rifiuti. Il documento contabile conferma, inoltre, i servizi erogati dal Comune nel corso dell’anno e le misure per il completamento del programma amministrativo. L’approdo in consiglio comunale è previsto entro la fine dell’anno.