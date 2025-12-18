Aversa, “La bellezza salverà il mondo”: mostra di Tobia Cesaro a Palazzo Rebursa

Aversa (Caserta) – Il “Natale ad Aversa 2025” sarà impreziosito anche dalla mostra di Tobia Cesaro dal titolo “La bellezza salverà il mondo”, che si aprirà venerdì 19 dicembre, alle ore 10, al Palazzo Rebursa, in piazza Don Diana.

Nato ad Aversa nel 2006, Tobia Cesaro frequenta il corso di Arti Figurative curvatura del Grafico/Pittorico al Liceo Artistico statale di Aversa “Leonardo da Vinci”. Al suo attivo anche diverse esposizioni: nel 2024 sua la Personale di pittura dal titolo “l’Energia del Colore” presso l’auditorium della di chiesa di Santa Maria Assunta di Lusciano. Nel 2024 Tobia Cesaro ha partecipato a “La notte dei licei Artistici” presso la sede del liceo in piazza Fuori Sant’Anna ad Aversa organizzata dalla rete dei Licei artistici della Campania. Nel 2025 partecipa anche alla “Live Action Painting” presso il Pink House di Aversa con l’artista Alfredo Troise in occasione della presentazione del libro di Marco Zurzolo, ma anche all’Open Day presso l’istituto che frequenta. Inoltre, Tobia Cesaro collabora al progetto grafico editoriale per la realizzazione della copertina del libro “Ti racconto una storia”, edito da Amazon.

Dell’artista Tobia Cesaro parla il professor Pasquale Latino del corso di pittura del liceo Artistico di Aversa: “Se il mondo fosse un posto migliore, forse saremmo meno sensibili al piacere dell’arte e ne avremmo meno bisogno. L’arte, attraverso il processo di sublimazione, ci racconta il legittimo ruolo della bellezza in una vita piena e virtuosa, permette agli artisti di comunicare, conoscere, esplorare il proprio mondo interiore, manifestando talento e personalità unici. Le opere di Tobia sono espressioni autentiche e sottolineano la forza emotiva, le creatività e l’umanità sincera che caratterizzano la sua anima, egli comunica mediante un linguaggio composito fatto di luce e di colore, di suoni e di forme. La gestualità e la materia pittorica testimoniano una gamma infinita di linguaggi alternativi a quella che è la nostra abituale comunicazione verbale. Tobia utilizza la pittura ed il disegno con estrosa creatività e con uno sguardo sorprendentemente nuovo, capace di parlare un linguaggio universale che trasmette sentimenti, idee, miti, che attirano le persone nel suo mondo, popolato di figure, musiche e colori. La sua è una ricerca materica e profondamente simbolica, in cui ogni senso diventa un ponte tra l’esperienza interiore e il mondo esterno. Attraverso l’atto creativo, Tobia sembra esplorare i meccanismi dell’immaginazione e della memoria, trasformando il caos emotivo in forme che rivelano un ordine nascosto, quasi un dialogo silenzioso tra l’inconscio e la realtà”.

All’inaugurazione della mostra interverranno il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, la dirigente scolastica Margherita Montalbano e Nicola De Chiara, direttore artistico del “Natale ad Aversa 2025”. Sarà presente Monica Sorrentino, madre dell’artista, e presidente dell’associazione “L’Energia del Colore”.