Giugliano, l’Imperial Royal Circus tra benessere animale e solidarietà con il progetto “Terra dei Cuori”

Giugliano (Napoli) – Una trasformazione che punta a ridefinire il rapporto tra spettacolo, animali e comunità. A Giugliano in Campania (Napoli) è attualmente presente l’Imperial Royal Circus, protagonista di un percorso che intreccia tradizione circense, attenzione etica e impegno sociale, aderendo al Progetto Circo Etico e sostenendo il Natale Solidale di Terra dei Cuori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio lancio del progetto promosso da Siac Europa (Spettacolo dal Vivo e Benessere Animale), pensato per accompagnare il settore circense in una fase di profondo cambiamento. A idearlo è stata Bianca Montico, segretario generale di Siac Europa e referente nazionale Asi per le discipline circensi, che ha posto al centro una visione chiara: tutelare il lavoro, salvaguardare una tradizione secolare e garantire il rispetto del benessere animale. Un modello che intende superare la crisi del comparto trasformandola in occasione di rilancio culturale e occupazionale.

Il progetto e la nuova idea di circo – Il Progetto Circo Etico punta a valorizzare le discipline storiche come trapezio, funambolismo e acrobatica, restituendo centralità agli artisti e agli operatori dello spettacolo dal vivo. Accanto a questo, introduce un nuovo approccio al mondo animale: gli animali, nati e cresciuti in cattività controllata, non sono più considerati meri esecutori, ma parte di esibizioni studiate per rispettarne natura, dignità e comportamento. Il circo si propone così come spazio di educazione e sensibilizzazione, capace di avvicinare il pubblico ai temi della tutela animale.

La rete e la formazione – Grazie alla collaborazione con la Circus Academy Fusion, il progetto ambisce a creare una rete che coinvolga università, centri di produzione e amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è superare barriere sociali e culturali attraverso il principio del “fair play”, favorendo percorsi di formazione e nuovi sbocchi occupazionali per i giovani che scelgono le discipline circensi come professione.

Giugliano e il legame con Terra dei Cuori – La presenza dell’Imperial Royal Circus a Giugliano rappresenta un tassello concreto di questa visione. L’adesione al progetto e il sostegno al Natale Solidale di Terra dei Cuori rafforzano il legame tra spettacolo e territorio, unendo intrattenimento e missione umanitaria con l’obiettivo di portare sorrisi e aiuti concreti durante le festività.

La voce del veterinario – Proprio a Giugliano è stato incontrato il dottor Riccardo Mancini, medico veterinario calabrese, specializzato nel benessere animale in strutture circensi e zoologiche. Mancini ha spiegato che il suo lavoro si concentra sulla prevenzione sanitaria, sul controllo delle patologie infettive e parassitarie, sulla gestione dell’alimentazione in base alle esigenze delle singole specie e sugli interventi d’urgenza. Ha chiarito che un circo può definirsi etico quando applica protocolli rigorosi, garantisce condizioni sanitarie adeguate e consente agli animali di esprimere comportamenti naturali. Per i grandi felini e gli animali esotici ha illustrato l’importanza del rapporto di fiducia con i trainer e l’utilizzo del cosiddetto training medicale, che permette visite ed esami senza ricorrere all’anestesia, riducendo i rischi e migliorando l’attendibilità dei controlli clinici. Ha, inoltre, ricordato che queste specie sono tutelate da convenzioni internazionali come la Cites, che ne regolano e proteggono la detenzione. IN ALTO IL VIDEO