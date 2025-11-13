Parete, contrasto al bullismo: i Carabinieri incontrano gli alunni del comprensivo

Parete (Caserta) – Nell’istituto comprensivo “Basile-Don Milani” proseguono gli appuntamenti per i progetti di legalità. Anche quest’anno il connubio tra il Circolo Interforze “Caduti di Nassirya” e la Stazione Carabinieri di Parete sta continuando incessantemente a promuovere la diffusione del concetto di rispetto delle regole in ogni sua forma per contrastare il bullismo, il cyber bullismo e le tante insidie che nascono e si celano nel web.

A tal proposito, il maresciallo capo della stazione carabinieri di Parete, Vincenzo Boerio, coadiuvato dal maresciallo ordinario Davide Lupoli e dal carabiniere Zaira Siciliano, in ogni classe della scuola, con pazienza, professionalità e competenza, hanno illustrato le varie problematiche del fenomeno del bullismo e diffuso speranza e fiducia nelle istituzioni, che stanno sempre vicino ai cittadini soprattutto nelle situazioni di pericolo. Gli alunni dei plessi scolastici “Giuseppini” e “Via Veneto” hanno partecipato attivamente alla discussione con numerose riflessioni e domande poste ai carabinieri in un clima di serena familiarità.

L’anno scolastico è appena iniziato e seguiranno ancora tante iniziative con il solo ed unico intento di continuare a diffondere la cultura della legalità tra i banchi di scuola. Il Circolo Interforze ha ringraziato la dirigente scolastica, Virginia Di Guida, i docenti e il personale non docente per la fattiva collaborazione.