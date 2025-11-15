Aversa, “Jurassic World, la Rinascita”: proiezione gratuita al Cimarosa per AgroFestival

Aversa (Caserta) – Ritorna la rassegna Cinema per Tutti, all’interno del cartellone di AgroFestival, martedì 18 novembre, al Teatro Cimarosa, alle ore 20.30. Ingresso gratuito. Il film questa volta è da effetti speciali, perché si tratta dell’ultimo uscito dalla serie “jurassica”: sullo schermo sarà proiettato Jurassic World, la Rinascita, lungometraggio uscito nelle sale di tutto il mondo, tre mesi fa, ultimo della saga iniziata da Steven Spielberg.

Il film, che vede come protagonisti l’iconica star hollywoddiana Scarlett Johansson, il Premio Oscar Mahershala Ali e la nuova stella emergente del cinema internazionale Jonathan Bailey, ci riporta, tra effetti speciali, nel mondo dei dinosauri, ma ai nostri giorni. Tra battaglie con creature marine gigantesche e T-rex sulla terra ferma, accompagnati dalla colonna sonora, di uno dei più grandi maestri della musica da film, John Williams, cinque volte Premio Oscar e vincitore di ben 26 Grammy Awards, un film da non perdere per chi non l’avesse già visto, indicato sia per grandi che per bambini.

“Una occasione per tutti di trascorrere una bella serata, – ci dice il direttore artistico della seconda edizione di AgroFestival, Giuseppe Lettieri – magari andando al cinema con tutta la famiglia, perché questo è lo spirito di Cinema per tutti, con cui, unitamente al sindaco Matacena e all’Amministrazione comunale di Aversa abbiamo voluto lanciare all’interno del contenitore più vasto di AgroFestival, kermesse che, iniziata a settembre, seppur con qualche ritardo rispetto a quanto avevamo previsto, per cause non a noi né all’Amministrazione imputabili, si concluderà a dicembre, dopo aver tenuto decine e decine di eventi”.

Lettieri annuncia che partirà, giovedì 20 novembre, anche la rassegna Papà portami al Cinema, dedicata ai bambini più piccoli, dai 5 anni in poi, ma che sicuramente piacerà anche ai più grandi che accompagneranno i loro figli al cinema. Tutti gli eventi di Agrofestival, patrocinato da Regione Campania e Comune di Aversa, sono e saranno ad ingresso libero. Non solo cinema. Il 21 e il 22 Novembre, infatti, Domenico Cimarosa “torna in città” con due serate particolari. I dettagli saranno forniti a breve.