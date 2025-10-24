Afragola, tre bambini su un tetto: agenti locali li mettono in sicurezza e segnalano caso ai servizi sociali

Afragola (Napoli) – Un controllo ordinario nella villa comunale si è trasformato in un intervento delicato: tre bambini, tra gli 11 e i 12 anni, erano saliti sul tetto di un’abitazione adiacente alla proprietà comunale. La Polizia locale, diretta dal comandante Antonio Piricelli, è intervenuta evitando che l’imprudenza si trasformasse in incidente.

Gli agenti, notata la scena durante un servizio di monitoraggio, hanno valutato subito l’altezza e la pericolosità della situazione. Con calma e fermezza hanno tranquillizzato i piccoli e impedito che si sporgessero o perdessero l’equilibrio. Tra non poche difficoltà, i bambini sono stati aiutati a scendere dal tetto e messi in sicurezza. Concluse le prime verifiche, gli agenti hanno rintracciato i genitori, ai quali i minori sono stati affidati al termine delle procedure di rito.

Il colonnello Piricelli ha segnalato i tre minori ai servizi sociali per il mancato adempimento dei doveri di sorveglianza, custodia e governo da parte dei genitori, per gli atti di competenza.