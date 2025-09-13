Napoli, investe carabiniere con lo scooter e scappa durante i controlli ai baretti di Chiaia

Un sottufficiale del nucleo radiomobile di Napoli è rimasto ferito nella notte, investito da uno scooter al quale aveva intimato l’alt durante un servizio straordinario di controllo della movida nella zona dei “baretti” di Chiaia. L’episodio è avvenuto all’una, in via Gaetano Filangieri, strada centrale del quartiere. Il militare, dopo l’impatto, è caduto battendo violentemente la spalla sinistra sull’asfalto. Soccorso dai colleghi e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni. Il centauro si è invece dato alla fuga e sono in corso le indagini per rintracciarlo.

Controlli straordinari nella movida – L’operazione ha visto impegnati i carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme al nucleo radiomobile e al reggimento Campania, che hanno passato al setaccio l’area della movida tra venerdì e sabato. Nel corso dei controlli sono stati denunciati altri due giovani che, a bordo di scooter senza casco, avevano tentato di forzare un posto di blocco. Le giustificazioni fornite dai fermati sono state surreali: «Ho fatto solo 10 metri», «non l’ho messo perché mi si rovinano i capelli appena aggiustati».

Sanzioni e sequestri – Complessivamente i carabinieri hanno elevato 39 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, la maggior parte per mancato uso del casco. Sono stati inoltre sequestrati 13 ciclomotori. Nel corso dei servizi straordinari sono stati denunciati anche quattro parcheggiatori abusivi, mentre quattro giovanissimi trovati in possesso di hashish sono stati segnalati alla Prefettura.