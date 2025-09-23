Italia, nubifragi da Nord a Sud: Ischia sott’acqua, allerta estesa in Campania

Un fronte temporalesco compatto sta flagellando la Penisola, con effetti severi su più regioni. Sull’isola d’Ischia, in meno di un’ora, si è abbattuto un violento nubifragio accompagnato da una tempesta di fulmini: allagamenti diffusi, strade impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate ai vigili del fuoco hanno messo sotto stress l’intera rete dei soccorsi.

Ischia, scuole evacuate e fulmini sulle abitazioni – Poco dopo le ore 8.30 a Ischia Porto la scuola dell’infanzia Marconi è stata evacuata per copiose infiltrazioni dal tetto; a Forio due auto dei Carabinieri in sosta sono state quasi sommerse e sono in corso le operazioni di recupero. Disagi e allagamenti sono segnalati anche a Barano e Casamicciola, dove nelle zone alte si registrano dilavamenti di fango e terriccio già colpite dall’alluvione del 2022. Problemi anche a Lacco Ameno, con il corso principale allagato, mentre a Forio un fulmine ha colpito un’abitazione senza conseguenze gravi. I Comuni isolani invitano i cittadini a ripararsi, sospendere le attività all’esterno ed evitare spostamenti non necessari.

Campania, allerta prorogata – La Protezione civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale, ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali. Fino alle ore 23.59 di oggi l’avviso riguarda tutte le zone, tranne la 7 (Tanagro) e la 8 (Basso Cilento). Dalle ore 23.59 di oggi, 23 settembre, e fino alle ore 23.59 di domani, 24 settembre, l’allerta Gialla interesserà l’intera Campania, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Rischi attesi – Il quadro resta segnato da forte incertezza previsionale: i temporali potranno evolvere rapidamente e con intensità locale, con possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. Sul piano idrogeologico sono possibili allagamenti, innalzamenti dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale sulle strade, caduta massi e frane; raffiche e mareggiate possono danneggiare coperture e strutture esposte. Ai Comuni è richiesto di mantenere attivi i Coc, attuare le misure previste dai piani di protezione civile e monitorare la tenuta del verde pubblico, seguendo le indicazioni della Sala operativa regionale.

Nord-Ovest, ricerche nell’Alessandrino – Proseguono le ricerche di una turista straniera dispersa a Spigno Monferrato (Alessandria), nella zona del campeggio di Lago Isola, dopo l’ondata di maltempo tra domenica e lunedì. Sul posto operano vigili del fuoco di Acqui Terme, unità fluviali, squadre dai comandi di Torino, Asti e Cuneo, il Gos movimento terra di Alessandria con escavatore per liberare i varchi d’accesso alle aree di ricerca, e il nucleo Sapr con droni.

Centro Italia, criticità tra Grosseto e La Spezia – Nel Grossetano, un nubifragio ha colpito il territorio di Manciano e la zona di Marsiliana: torrenti e strade in tilt in mezz’ora, con la regionale 74 interdetta e poi riaperta dopo la rimozione di numerosi alberi caduti; in campo la Protezione civile comunale e i mezzi della Provincia di Grosseto. Nel Golfo della Spezia e nella bassa Val di Magra, a cavallo dell’alba, cumulate superiori ai 70 mm hanno allagato strade e piazze tra Cadimare e Porto Venere, con una frana segnalata in zona Panigaglia e decine di richieste d’intervento.

Nord-Est e Centro, allerta diffusa – La Protezione civile nazionale ha diramato allerta Arancione meteo-idro in Lombardia, Veneto e Lazio; allerta Gialla su settori delle stesse regioni, su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo e Molise e su settori di Campania, Sicilia e Sardegna.

L’appello – «A partire dalla tarda mattinata sono attesi forti temporali in Veneto, in particolare nell’area Pedemontana e sulla pianura/costa centro orientale», ha dichiarato Luca Zaia. L’invito ai cittadini è «a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti alle reali necessità sia nella giornata di oggi che di domani, fino al perdurare dei fenomeni più intensi del maltempo».