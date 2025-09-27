Forum Polieco, Cangiano (FdI): “Su Terra dei Fuochi il Governo punta su bonifiche”

Nel dibattito su rifiuti ed economia circolare, Gimmi Cangiano (Fratelli d’Italia) sceglie Napoli e il Forum Internazionale sull’Economia dei rifiuti, promosso dal consorzio Polieco, per ribadire la linea: più indagini sul ciclo dei rifiuti, più bonifiche, più prevenzione culturale. Un messaggio che intreccia il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta e l’azione del Governo Meloni sulla Terra dei Fuochi.

«La lotta ai roghi e ai traffici illeciti – ha spiegato il deputato – il rafforzamento delle bonifiche, il potenziamento delle forze dell’ordine e i programmi di educazione ambientale rappresentano passi concreti verso un modello di sviluppo sostenibile e sicuro per i cittadini».

Per il parlamentare casertano l’area può diventare “laboratorio di riscatto e rilancio”, a condizione di un’alleanza stabile tra Stato, comunità locali e istituzioni europee: «La Terra dei Fuochi, simbolo di ferite ambientali e sociali, può trasformarsi in un laboratorio di riscatto e di rilancio. Solo unendo Stato, comunità locali e istituzioni europee sarà possibile garantire ai cittadini non un privilegio, ma un diritto universale: vivere in un ambiente sano e sicuro». IN ALTO IL VIDEO