Orta di Atella, opposizione: “Scuole nel caos e città allo sbando, Santillo dia risposte o si dimetta”

Orta di Atella (Caserta) – Un nuovo anno scolastico che riparte con i doppi turni e vecchie criticità mai risolte. I consiglieri comunali di opposizione Liguori, Capasso, Sorvillo, Migliore, Margarita e Colella hanno diffuso una nota durissima contro il sindaco Santillo e la sua amministrazione, accusati di immobilismo e incapacità gestionale.

Scuole e doppi turni – “Come avevamo previsto ed annunciato, il nuovo anno scolastico si apre come si è chiuso: un incubo per la popolazione scolastica, i doppi turni!”, scrivono i consiglieri, denunciando lavori a rilento negli edifici scolastici. “Abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco Santillo sull’andamento dei lavori e su quando avrebbe avuto fine la parola doppi turni. Santillo, quando deve dare risposte ai cittadini o ai consiglieri comunali di opposizione, usa sempre la stessa tecnica, preferisce darsi alla ‘latitanza’, senza mai dare risposte”.

Critiche alla gestione amministrativa – L’opposizione accusa il sindaco di non dare risposte e di essere “latitante” anche nei risultati. “Le scuole locali rischiano addirittura il ridimensionamento per l’incapacità e l’incompetenza di Santillo, tra l’altro responsabile della delega della pubblica istruzione, causando enormi disagi alle famiglie ortesi”. Un messaggio di augurio è stato rivolto alla nuova dirigente della scuola media Stanzione, alla quale i consiglieri garantiscono sostegno nella lotta per “restituire dignità alle strutture didattiche sul territorio”.

Attacchi agli assessori – La nota non risparmia critiche agli altri componenti della giunta. Sotto accusa l’assessore all’Ambiente Pellino: “Una città mai così sporca. Ostaggio dell’inettitudine dell’assessore all’Ambiente. Per non parlare delle politiche sociali: un servizio essenziale inesistente che sta causando notevoli disagi all’utenza interessata. Pellino, se ci sei batti un colpo!”. L’opposizione segnala inoltre che “sembrerebbe che il Ministero della Famiglia abbia bloccato l’erogazione dei finanziamenti per le attività dei minori, che Pellino ha trasformato in una sagra dell’assurdo”. Durissime parole anche verso l’assessore allo Sport Cinquegrana: “Il Palazzetto dello Sport chiuso, il campo da tennis chiuso, lo stadio comunale chiuso, il bocciodromo chiuso, la villa comunale chiusa, ci chiediamo l’utilità dell’assessore allo Sport, che agisce in forma astratta, c’è ma non si vede!”.

Assunzioni senza concorso – Nel mirino anche le politiche occupazionali: “Nella città più giovane d’Italia, la giunta comunale con il sindaco Santillo vota per un Piao da 14 assunzioni al Comune senza prevedere concorsi ma assumendo da graduatorie di altri comuni. In poche parole, ai giovani di Orta di Atella sarà negato il diritto di poter aspirare ad un posto di lavoro nel proprio Comune. Se vi diranno che c’era poco tempo, vi annunciamo che anche per il 2026 il Sindaco Santillo ha intenzione di fare altre 10 assunzioni senza indire concorsi”.

Appello finale – I consiglieri lanciano un invito alle forze di maggioranza: “Facciamo un appello ai gruppi politici e consiliari presenti in maggioranza di porre fine a questa agonia per la città ed i cittadini ortesi, al fine di costruire con credibilità e serietà un progetto politico che miri alla totale discontinuità con l’attuale governo locale, costruendo una svolta etica e politica utile a ridare speranza e futuro ad Orta di Atella”.

“Nessuna divisione nella minoranza” – Infine, la smentita a presunte divisioni: “Ci corre l’obbligo di smentire voci di una minoranza disunita o peggio ancora pronta a sostenere l’attuale maggioranza, niente di più falso. L’attuale minoranza lavora per un progetto alternativo. Con coesione d’intenti ed unità vuole presentare un’alternativa politica ai cittadini ortesi. Noi vogliamo rappresentare l’alternativa politica all’attuale fallimento della giunta comunale targata Santillo”.