Aversa, si dimette l’assessore Barrella dopo lo “strappo” in Consiglio Comunale

Aversa (Caserta) – La scelta di lasciare l’incarico arriva a pochi giorni da un episodio che aveva già segnato una frattura politica evidente: durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il sindaco Francesco Matacena aveva annunciato in diretta la volontà di revocare la delega all’assessore Gaetana Barrella, espressione del gruppo Forza Azzurra, sostenendo di non voler sottostare a “ricatti”. Una revoca che, tuttavia, non era stata formalizzata, lasciando all’esponente dell’esecutivo la possibilità di decidere autonomamente il passo indietro.

La decisione di Barrella è stata ufficializzata oggi, adducendo “motivazioni personali”, in una nota inviata al primo cittadino: “Gentile Sindaco, – scrive – con la presente comunico le mie dimissioni dalla carica di Assessore del Comune di Aversa. È stata un’esperienza intensa e straordinaria, che mi ha permesso di crescere, di servire la nostra comunità e di condividere con voi e con tutta l’Amministrazione un percorso ricco di impegno, risultati e soddisfazioni. In questo anno ho avuto l’opportunità di confrontarmi con tante sfide e, al tempo stesso, di acquisire competenze e consapevolezze che porterò con me in ogni futuro impegno. Le mie dimissioni sono dettate esclusivamente da motivazioni personali, che mi impediscono, al momento, di proseguire con la stessa dedizione e presenza che ho sempre cercato di garantire nello svolgimento del mio incarico. Ringrazio lei, i colleghi di Giunta, i consiglieri comunali, i dipendenti dell’ente e tutti i cittadini che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questo percorso. Resto, come sempre, a disposizione della città di Aversa, con spirito costruttivo e con l’affetto che non è mai venuto meno”.

Il gruppo Forza Azzurra ha voluto sottolineare il valore dell’operato dell’assessore uscente, attraverso le parole del capogruppo Francesco Di Virgilio e del coordinatore Gianpaolo Dello Vicario: “A nome del gruppo consiliare e del coordinamento, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine all’assessore per il prezioso lavoro svolto durante il suo incarico. Nel corso del suo mandato, ha saputo dimostrare competenza, dedizione e spirito di servizio, affrontando con serietà e senso di responsabilità le sfide che il suo assessorato ha incontrato. Ci auguriamo che questo sia solo un arrivederci e che possa continuare a offrire, in altri ruoli o forme, il suo prezioso contributo alla vita pubblica. A nome di tutto il gruppo, le rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e i migliori auguri per il futuro, sia personale che professionale”.