Sant’Arpino, “Polline di Dio. San Canio(ne), tra leggenda e storia”: il 9 luglio presentazione del libro 

Sant’Arpino (Caserta) – Nello spazio antistante il romitorio paleocristiano di San Canione, alla presenza del vescovo di Aversa Angelo Spinillo, mercoledì 9 luglio, alle ore 19, si terrà la cerimonia di presentazione dell’elegante volume “Polline di Dio. San Canio(ne), tra leggenda e storia”, scritto da Giuseppe Dell’Aversana, già tre volte sindaco di Sant’Arpino e cultore di storia atellana, edito dalla Pro Loco del comune atellano.

Il libro, impreziosito dai contributi di Giuseppe Montesano, scrittore e saggista di fama nazionale, e di Sergio Tanzarella, docente di storia della Chiesa alla facoltà Teologica di Napoli, descrive per la prima volta, in modo approfondito, attraverso ben 15 capitoli, la complessa vicenda storica della misteriosa figura di San Canione, evangelizzatore atellano, le cui reliquie sono giunte in Basilicata ed Irpinia a seguito di intricate vicende di politica ecclesiastica. Non a caso alla cerimonia, tra gli altri, parteciperanno: don Gaetano Corbo, direttore Museo – Archivio – Biblioteca Diocesi di Acerenza (Potenza); Vitale Zabatta, presidente della Pro Loco di Calitri (Avellino); don Sergio Antonio Capone, direttore dell’ufficio per la custodia delle reliquie Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno.

Il programma della serata, moderata dal giornalista Elpidio Iorio, prevede i saluti del sindaco Ernesto Di Mattia, del presidente dell’Istituto di Studi Atellani Francesco Montanaro, del parroco don Mario Puca e del presidente della Pro Loco Aldo Pezzella. A seguire gli interventi di: Giuseppe Limone, filosofo e docente universitario; Antonio Salvatore Romano, docente di Storia della Chiesa e vicedirettore dell’Issr di Capua, i quali commenteranno il libro inquadrando la vicenda di San Canione nel contesto culturale, sociale e religioso della storia del cristianesimo.

“Il Comune ha patrocinato questa importante iniziativa ideata ed organizzata dalla meritoria e quarantennale Pro Loco di Sant’Arpino, guidata dal presidente Aldo Pezzella – dichiarano il sindaco Di Mattia e l’assessore alla cultura Giovanni Maisto – perché questo volume su San Canione consente di ampliare le nostre conoscenze storiche attraverso una serata di grande spessore culturale destinata a lasciare un segno indelebile nell’intera comunità atellana”.

Hanno preannunciato la loro presenza all’evento i parroci di diverse parrocchie, i dirigenti e i docenti degli istituti scolastici del comprensorio atellano.