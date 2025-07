Mondragone, Miss Italia: il 1 agosto la tappa provinciale al Lido Patrizia

Mondragone (Caserta) – Venerdì 1 agosto lo stabilimento balneare “Lido Patrizia” ospiterà la selezione provinciale “Miss Italia” Campania 2025. Una tappa importante che vedrà la vincitrice della serata accedere alle Finali Regionali per il concorso di bellezza giunto ormai alla sua 86edizione.

L’organizzazione si deve al dottor Antonio Castaldo, esclusivista per le tappe della Campania, con la direzione artistica di Benito Panetta. I titolari del “Lido Patrizia”, Manuela Spinosa e Camillo Gravano, sono felici di riportare questo evento a casa loro dopo diversi anni: “un’occasione, questa, per dare lustro al nostro territorio”. Una realtà, quella del “Lido Patrizia” tra le più longeve sul territorio che, negli anni, ha ospitato nomi illustri come Mike Buongiorno, Pippo Baudo e Lino Banfi.