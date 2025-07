Al Di Meola in concerto sul cratere del Vesuvio: in maglia azzurra omaggia Pino Daniele con “Napule è”

Un tramonto spettacolare, il cratere del Vesuvio come palcoscenico naturale e l’inconfondibile suono della chitarra di Al Di Meola: un connubio perfetto per una serata che resterà impressa nella memoria degli spettatori del Pomigliano Jazz Festival. Il sentiero numero 5 “Il Gran Cono” si è trasformato in un teatro a cielo aperto per accogliere il concerto sold out di uno dei più grandi chitarristi viventi, in una delle location più suggestive d’Italia.

Il legame con Napoli e l’omaggio a Pino Daniele – Il musicista statunitense, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz, ha chiuso la sua esibizione rendendo omaggio a Pino Daniele con una versione struggente e delicata di “Napule è”, salutata da un lungo applauso. Non solo musica: Di Meola, che nella sua carriera ha collezionato tre dischi d’oro e oltre sei milioni di album venduti, ha condiviso con il pubblico la sua connessione personale con la città partenopea. “È stata una serata speciale – ha dichiarato al termine del concerto – sapete della mia connessione con Napoli, ho anche legami familiari, qui vicino ho dei parenti. Avevo già visitato questo posto ma non avevo avuto l’opportunità di suonarci. È straordinario. Tra i tanti posti in cui ho suonato in 50 anni di carriera, il Vesuvio è tra i migliori, davvero memorabile”.

Un tifoso in più per il Napoli – A sorpresa, il chitarrista si è esibito indossando la maglia della squadra azzurra, gesto che non è passato inosservato tra il pubblico. Alla domanda se fosse un tifoso del Napoli, ha risposto: “Ho iniziato a guardare le partite del Napoli in questo periodo, negli Stati Uniti non è così semplice seguire il calcio. Ma potete contare sul mio supporto, Forza Napoli!”.

Un festival che lascia il segno – L’evento, promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, ha segnato uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’edizione 2025 del Pomigliano Jazz Festival, confermando la vocazione del format a unire grande musica e paesaggi unici, dove arte e natura si fondono in un’esperienza irripetibile. IN ALTO IL VIDEO