Calo demografico, la proposta di Fiore (Forza Nuova): “Facciamo tornare gli italiani dal Sudamerica”

Mentre la politica nazionale si interroga sulle strategie per contrastare il calo demografico, Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, torna ad agitare il dibattito con una proposta destinata a far discutere. In un intervento che ricalca la linea identitaria del movimento da lui fondato, Fiore attacca il governo Meloni e rilancia l’idea di un rientro massiccio di italiani emigrati all’estero, in particolare dal Sudamerica.

“Il ministro Giorgetti pronostica quasi 4 milioni di italiani in meno nel Sud entro il 2050”, afferma Fiore, citando le previsioni del titolare del Mef. E prosegue con un’accusa diretta all’attuale esecutivo: “La soluzione del governo Meloni è raddoppiare il numero di immigrati regolari, che già oggi sono a 200mila persone l’anno”. Il leader di Forza Nuova non risparmia critiche neanche al centrosinistra, ricordando il tentativo – a suo dire fallito – del progetto We Are the People, promosso in passato in Basilicata durante la giunta Pittella: “Avevano organizzato di far entrare 250mila immigrati dall’Africa, ma grazie anche a noi non poterono farlo”.

L’alternativa proposta da Fiore è radicale e coerente con la linea sovranista del suo movimento: “L’unica soluzione la dà Forza Nuova: far tornare ogni anno 500mila italiani dal Sudamerica (solo in Venezuela 2 milioni di italiani vogliono tornare). E ancora: “Bisogna dare loro sussidi e detassazione per 5 anni, lo stesso privilegio di cui godono gli extracomunitari”. Una proposta che, secondo il fondatore del movimento neofascista, sarebbe malvista anche dagli alleati del governo: “Una proposta avversata dal centrodestra che si sta opponendo al ritorno degli italiani preferendo gli africani”.Fiore conclude con un appello che richiama i toni del nazionalismo più marcato: “È il momento in cui l’Italia ha bisogno che il suo Popolo torni”.