Caserta, Rotary Club “Luigi Vanvitelli”: Gabriella Montanaro cede il testimone a Francesco Mercurio

La suggestiva cornice dei Mulini Reali di Caserta, ai margini dello splendido parco della Reggia, ha fatto da cornice alla cerimonia di passaggio di consegne del Rotary Club Caserta “Luigi Vanvitelli” che ha avuto luogo nella serata di lunedì 23 giugno. Un momento solenne e al tempo stesso emozionante che ha segnato il passaggio della presidenza da Gabriella Montanaro a Francesco Mercurio, alla presenza delle massime autorità rotariane tra cui il Governatore A.R. 25/26 Angelo Di Rienzo e i PDG Massimo Franco e Salvatore Iovieno.

Nel corso della serata la presidente uscente ha ripercorso, attraverso la proiezione di due video, i momenti salienti dell’intenso anno rotariano che terminerà il 30 giugno. Un anno ricco di attività, progetti e iniziative di servizio che hanno confermato il forte impegno del club nel territorio e nella comunità, all’insegna dei valori rotariani di solidarietà, amicizia, inclusione e responsabilità sociale.

Tante le attività realizzate nell’ambito dell’area di intervento Diversità, Equità, Inclusione, di cui alcune in sinergia con l’Inner Wheel e il Rotaract Caserta “Luigi Vanvitelli”, spiccano eventi rivolti ai giovani studenti come: “Il senso della vita” con la presentazione del libro di Luca Trapanese “Non chiedermi chi sono”, la “Giornata dell’Ascolto” e la presentazione del libro di Teresa Manes “Andrea, oltre il pantalone rosa” con il Liceo Manzoni; il Convegno “Cyberbullismo: i tranelli della rete” all’istituto “Buonarroti”; la conversazione con l’autrice del libro “Da Eglantyne a Jebb al processo al bullo”, Anna Di Mauro; l’evento distrettuale contro la violenza di genere: “Il coraggio di parlare. La forza di ascoltare” con Buonarroti e Manzoni con la consegna del “violentometro” da parte del Governatore Antonio Brando, la visita del Camper del Moige contro il Bullismo al Buonarroti e il Caminetto rotariano sul “Disagio psicologico” insieme a Liberi Orizzonti. La presidente si è soffermata anche sul Progetto “Mattonelle inclusive” in sinergia con il Rotaract e la cooperativa sociale “La Fabbrica” di Caserta.

Nell’anno in corso si è anche concluso un service, iniziato diversi anni prima, con la donazione di una giostra inclusiva a beneficio della comunità che si trova presso il giardino dei Salesiani. Diversi anche gli incontri per promuovere la cultura della legalità tra i quali la presentazione del libro “Il Buio e l’alba” del giudice Maurizio Giordano e la Tavola rotonda su infiltrazioni criminalità e recupero dei beni confiscati con un parterre di illustri personalità del mondo giudiziario. Il club ha anche continuato il suo impegno per l’ambiente con il progetto “Sostenibilità ambientale e solidarietà”, e con la partecipazione all’evento “Urban Nature” promosso dal Wwf che ha portato alla donazione all’istituto comprensivo “Da Vinci-Lorenzini” di alcune piantine, messe a dimora degli studenti dell’indirizzo agrario del Buonarroti.

Varie le Giornate della Salute promosse attraverso attività di screening come l’Obesity Day e il World Sight Day, ospitato nel cortile della Parrocchia SS. Nome di Maria; “Occhio al neo”, presso la Farmacia Fugaro, e “Children’s day. Il venerdì della salute”, giunto alla seconda edizione, con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta, in piazza Vanvitelli.

Ed ancora l’evento interdistrettuale che ha visto giungere nella città di Caserta, nel primo fine settimana di novembre, i governatori di quattro distretti ed oltre cento soci per il “Concerto della Pace”; la nascita del nuovo club di Marcianise “Felix Ager Campanus”, il Caminetto sui dazi con il presidente incoming e la quinta edizione del Premio Luigi Vanvitelli. Momenti di solidarietà sono stati vissuti con il Carnevale della solidarietà e la consegna di 25 uova pasquali solidali ai bambini della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Caserta. Tanti interclub con sodalizi casertani come l’incontro sulla comunicazione con i Lions al Liceo Manzoni, quello sull’intelligenza artificiale; il Concerto Stabat Mater; il progetto sulle eccellenze imprenditoriali.

Dal canto suo, il neo presidente Francesco Mercurio, nel suo intervento, ha ringraziato la presidente Montanaro per il lavoro svolto e ha presentato il direttivo che lo affiancherà. Nel corso della cerimonia è stato presentato il nuovo socio del club Agostino Nostrale, a conferma della continua crescita e del rinnovato entusiasmo che anima i membri. Uno dei momenti più significativi della serata è stata anche la consegna della prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow a otto soci che si sono distinti per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto al club e alla comunità: Adele Vairo, Immacolata Di Saia, Fabio Pellegrino, Bruno Giannico, Marco Petrucci, il past president Gianluca Parente, Vincenzo Caserta e Monica Volpicelli. L’evento si è concluso in un clima di grande partecipazione e condivisione, con l’augurio di un nuovo anno rotariano ricco di nuovi progetti, iniziative e traguardi. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA