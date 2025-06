Carinaro, Mariagrazia Barbato nuova segretaria del circolo Pd: “Ricostruiamo insieme una politica partecipata”

Carinaro (Caserta) – Si rinnovano i vertici del circolo del Partito Democratico di Carinaro. Nell’assemblea tenutasi domenica 22 giugno, nella sede di piazza Trieste, i tesserati hanno eletto il nuovo direttivo: a guidarlo sarà Mariagrazia Barbato, attuale presidente del Consiglio comunale, nominata segretaria del circolo.

A completare la nuova squadra dirigente, l’elezione di Marcantonio Capoluongo, come presidente, e dei componenti del direttivo: Raffaele Andreozzi, Nicola Barbato, Mariarita Rispo, Alfonso Carbone, Luigi Incarnato e Ludovica Mattiello. Fanno parte del direttivo, in qualità di membri di diritto, anche il sindaco Annamaria Dell’Aprovitola, l’assessore Nicola Sglavo e il consigliere comunale Giovanni Zampella.

All’incontro hanno preso parte la senatrice Susanna Camusso, commissaria provinciale del partito, il parlamentare Stefano Graziano e il sindaco Dell’Aprovitola, insieme ad una folta platea di iscritti e simpatizzanti.

Nel suo intervento di insediamento, Mariagrazia Barbato ha espresso “grande onore, profonda gratitudine e immenso senso di responsabilità” per il ruolo ricevuto: “Desidero ringraziare tutti gli amici tesserati che hanno riposto la loro fiducia in me, la senatrice Camusso, l’onorevole Graziano, il sindaco Dell’Aprovitola per essere un punto di riferimento e per rappresentare con orgoglio il nostro territorio”.

Un incarico, ha sottolineato, che rappresenta “non solo un riconoscimento, ma soprattutto un impegno verso ciascuno di voi, verso la nostra comunità e i valori che il nostro partito incarna”. La neo segretaria ha poi delineato le sue priorità: “È tempo di ricostruire un ambiente politico in cui ogni voce venga ascoltata e ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del processo decisionale, contribuendo a una comunità più giusta e partecipativa. Il nostro circolo deve diventare un faro di riferimento, non solo per il nostro territorio, ma anche come parte integrante di una visione più ampia che abbraccia l’intero Paese”.

Infine, un appello all’unità: “Solo unendo le nostre forze, le idee e le passioni potremo affrontare le sfide che ci attendono e costruire un futuro migliore per Carinaro e per il nostro Paese. Insieme, possiamo fare la differenza. Avanti, con determinazione”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA