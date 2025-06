Napoli, torna l’evento di moda inclusiva “Sotto lo stesso cielo”

Sabato 21 giugno, a partire dalle 15, nell’incantevole scenario della “Sala dei Baroni” al Maschio Angioino di Napoli si terrà uno speciale evento dedicato alla moda inclusiva dal titolo “Sotto lo stesso cielo”, organizzato dal Centro Turistico Campano – Servizi (CTC) in sinergia con istituzioni, associazioni, ed aziende del settore moda tra cui “Il Calendario delle Spose”, con l’impeccabile direzione artistica di Maurizio Cirillo.

Il ricco programma si aprirà con un workshop cui parteciperanno le associazioni e gli operatori del settore.

Seguirà poi il workshop sul tema “Il ruolo della moda nell’inclusione”, che tenterà di porre in evidenza l’importanza di un approccio alla e della moda che abbracci tutte le diversità, rendendo il mondo della moda più accessibile e rappresentativo.

L’evento – coordinato dal docente e artista Pino Guerrera – sarà arricchito dalla presenza di illustri relatori che condivideranno le loro competenze e visioni sul tema della moda inclusiva.

Relatori saranno: Giovanni Saladino, Neurologo e Psicoterapeuta; Luigi Aprea, Head of Digital Marketing & Campaign Manager; Luca Marino, Head of Digital Manager & Community Moderator. A concludere sarà Salvatore Principe, Presidente del “Centro Turistico Campano”.

Al termine del workshop, e coerentemente con il tema dell’evento, si terrà la sfilata di moda “Sotto lo stesso cielo”, con la partecipazione di persone speciali (H), diretta da Maurizio Cirillo , che – così come è avvenuto nelle passate edizioni – sarà un momento emozionante capace di dimostrare in modo tangibile come la moda possa essere veramente di tutti.