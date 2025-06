Succivo, una giornata di arte e denuncia per la Palestina: al Casale di Teverolaccio il “Circus for Gaza”

Un pomeriggio di impegno civile, spettacolo e solidarietà. È quello che si prepara a vivere Succivo (Caserta), giovedì 19 giugno, a partire dalle ore 17, quando il Casale di Teverolaccio accoglierà la giornata-evento “Circus for Gaza”, organizzata per sostenere la causa del popolo palestinese.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale ArteNova e dal Free Gaza Circus, con la collaborazione del giornalista Gennaro De Lena, si propone di unire arte e attivismo per accendere i riflettori sulle violazioni dei diritti umani subite dal popolo palestinese.

Il programma si aprirà con un dibattito dal titolo “Il genocidio dei palestinesi: complicità dei governi, solidarietà dei popoli”, che vedrà coinvolti rappresentanti della Comunità palestinese della Campania e dell’associazione culturale Humanity in Focus. A moderare l’incontro sarà lo stesso Gennaro De Lena, impegnato da anni nel racconto delle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente.

Al termine del confronto, spazio alle performance: artisti circensi e buskers si alterneranno ai piedi del palco esterno, coinvolgendo il pubblico in una dimensione artistica che vuole anche essere testimonianza di libertà e resistenza. La serata proseguirà con musica dal vivo e altri momenti culturali, tra cui la proiezione di un video realizzato dal Free Gaza Circus Center.

L’intero ricavato della giornata, raccolto attraverso contributi liberi del pubblico, sarà devoluto proprio al Free Gaza Circus Center, realtà che opera nei territori palestinesi con attività educative e artistiche rivolte ai più giovani.

“Si invita tutti alla partecipazione per far sì che l’iniziativa goda della più ampia adesione possibile – dichiarano gli organizzatori – per dare voce e visibilità al popolo palestinese e per evidenziare la violenza perpetrata con sistematica brutalità da parte dello Stato di Israele nei loro confronti”.