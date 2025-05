Sant’Arpino, “Agricoltura eroica e Vino Asprinio”: Di Santillo relaziona alla Camera dei Deputati

Dietro ogni grappolo d’uva, ogni pianta che sfida il sole e il gelo, c’è una storia di resistenza. Una storia fatta di sveglie all’alba, mani nella terra e visioni rivolte al domani. È a queste storie che ha voluto dare voce il convegno “Agricoltura eroica – Best practices di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici”, che si è tenuto nella Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Promosso da Europa Verde e dall’Alleanza Verdi e Sinistra, l’incontro ha trasformato il cuore della politica italiana in un’arena di confronto aperta e concreta, dove istituzioni, esperti e agricoltori si sono riuniti per discutere delle sfide e delle opportunità dell’agricoltura sostenibile di fronte alla crisi climatica. A moderare il dibattito è stato Gianluca Carrabs, dirigente nazionale di Europa Verde.

Tra i volti più appassionati del convegno, Aniello Di Santillo, giovane di Sant’Arpino (Caserta) e consigliere federale regionale di Europa Verde, ha portato con sé l’anima pulsante dell’area atellana, tracciando un ritratto vibrante di quell’agricoltura che definisce “vera” e “resistente”. «Parliamo dell’agricoltura vera, quella che resiste – ha detto – fatta di mani sporche di terra, di stagioni che non perdonano, di sveglie all’alba. Un’agricoltura che non è solo lavoro, ma identità, cultura, comunità. I nostri contadini non sono semplici produttori: sono custodi della memoria e della dignità di un popolo».

Nel suo intervento, Di Santillo ha evocato il simbolo del vino Asprinio, emblema di un’agricoltura che si fa racconto, radice e speranza: «Un vino che racconta chi siamo e dove vogliamo andare, con fierezza e con amore per la nostra terra». Parole che si sono fatte appello quando il consigliere ha chiesto alle istituzioni un impegno chiaro e duraturo: «L’agricoltura eroica è un atto d’amore verso la nostra terra. E l’amore, quello vero, va protetto, sostenuto e rispettato».

A chiudere i lavori è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Agricoltura della Camera, che ha rilanciato la necessità di scelte politiche capaci di guardare oltre le emergenze e investire sulle comunità agricole, sulle filiere sostenibili e su quei giovani che sognano un ritorno consapevole alla terra.