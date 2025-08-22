Scappano dal ristorante senza pagare: titolare le scova grazie a segnalazioni sui social

Due pizze, qualche spritz e un conto da 44 euro lasciato sul tavolo. Ma la fuga senza pagare non è finita come speravano: a rintracciarle, il giorno dopo, è stata la stessa titolare del locale, armata di determinazione, telecamere e social network. È accaduto allo chalet I Due Re di Civitanova Marche (Macerata), dove due turiste francesi, entrambe 35enni, hanno cenato e poi si sono allontanate con passo lento, riuscendo a lasciare il ristorante inosservate. Ma non per molto.

La titolare del locale, Michela Malatini, non si è arresa di fronte all’ennesimo caso di “dine and dash” – la fuga dopo cena. Dopo aver analizzato attentamente i filmati della videosorveglianza, è riuscita a ricostruire i movimenti delle due clienti fino a intuire il quartiere in cui potevano alloggiare. Ha quindi pubblicato su Facebook un fermo immagine delle due donne, ricevendo in poche ore diverse segnalazioni.

Grazie ai commenti degli utenti, Malatini è risalita alla struttura ricettiva dove le turiste avevano preso alloggio, un B&B della zona di Fontespina. La mattina successiva si è presentata personalmente, riuscendo a parlare con le due clienti che, senza fare obiezioni, hanno saldato il conto lasciato il giorno prima. “Ho capito dove alloggiavano e mi sono presentata lì”, ha spiegato l’imprenditrice, sottolineando la collaborazione delle due francesi nel rimediare al gesto.