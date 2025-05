Pignataro Maggiore, Oliviero a supporto del candidato sindaco Palumbo

Pignataro Maggiore (Caserta) – “Ci ritroviamo oggi nel segno dell’impegno civico, della partecipazione attiva e della responsabilità verso la comunità. Con Giuseppe Palumbo ci lega un rapporto di stima e amicizia che si rafforza proprio in queste occasioni, in cui la politica locale si confronta con la voglia di cambiamento e di riscatto. Sono certo che saprà guidare Pignataro Maggiore con umiltà, disponibilità e una profonda attenzione ai bisogni reali dei cittadini”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha espresso il suo pieno sostegno a Giuseppe Palumbo, candidato sindaco di Pignataro Maggiore, durante un incontro pubblico molto partecipato svoltosi nella serata di ieri.

“Il vostro paese – ha proseguito Oliviero – deve riacquistare quella centralità che negli ultimi anni è venuta meno. Per farlo, è necessario mettere al centro gli interessi concreti delle persone: la buona amministrazione nasce dalla capacità di ascoltare, di essere presenti, di interpretare i bisogni della collettività con senso del dovere e spirito di servizio”.

Nel suo intervento, il presidente dell’Assise campana ha voluto sottolineare come la sfida elettorale non sia soltanto una competizione politica, ma un’opportunità per restituire speranza e slancio a una comunità che ha tutte le carte in regola per crescere e prosperare. “Non farò mai mancare il mio sostegno – ha concluso Oliviero – perché credo nella forza dei progetti costruiti insieme ai cittadini, fondati sulla trasparenza, sull’inclusione e sul rispetto dei territori. Pignataro Maggiore ha bisogno di una guida solida, competente e generosa: in Giuseppe Palumbo vedo tutte queste qualità”.