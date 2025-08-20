Afragola, assalto all’alba ad una farmacia: ladri messi in fuga da allarme e residenti

Afragola (Napoli) – Tentano di sventrare la saracinesca di una farmacia alle prime luci del giorno, ma il colpo fallisce grazie all’intervento dei cittadini e al sistema d’allarme. È successo questa mattina, intorno alle ore 6, in via Pietro Nenni, ad Afragola, dove una banda composta da tre rapinatori, vestiti di scuro e con il volto coperto, ha cercato di forzare l’ingresso dell’attività commerciale.

I malviventi, arrivati a bordo di un’auto parcheggiata proprio davanti all’esercizio, hanno iniziato ad agire con una barra di ferro. Uno di loro faceva da palo, mentre gli altri due cercavano di divellere la saracinesca. A interrompere il tentativo di furto sono stati il suono dell’allarme e le urla di alcuni residenti che, affacciatisi dai balconi, hanno iniziato a richiamare l’attenzione, costringendo la banda alla fuga. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sono già state acquisite e inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e al referente territoriale di Europa Verde, Salvatore Iavarone, che hanno commentato l’episodio condannando la brutalità del gesto.

“Stavolta il colpo è andato male perché, oltre all’allarme, i cittadini non hanno voltato lo sguardo dall’altra parte ma hanno iniziato a gridare dai balconi. Sorprende la violenza dell’azione e la tracotanza di chi, alle sei del mattino quando la comunità si sveglia per andare al lavoro, questo gruppo di criminali pensa di sventrare una saracinesca come se nulla fosse. Ci auguriamo che, grazie alle immagini e alle segnalazioni, si riesca a risalire all’identità dei rapinatori”, hanno dichiarato Borrelli e Iavarone.

I titolari della farmacia, in un messaggio diffuso dopo l’accaduto, denunciano una situazione di degrado ormai sistemica: “Il danno è ben maggiore di quei pochi spiccioli che avrebbero trovato in cassa – affermano – ogni 2/3 mesi si ripete la stessa storia. È una provincia allo sbando, senza controlli, in balìa di queste bande”. IN ALTO IL VIDEO