“La colpa medica nel Diritto Penale”: l’avvocato Roberto Imperatore al congresso nazionale GCORL

“La colpa medica del Diritto Penale: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. E’ l’argomento che affronterà l’avvocato penalista Roberto Imperatore nel corso dell’undicesimo congresso nazionale del Gruppo Campano ORL, in programma al Grand Hotel Salerno dal 27 al 30 novembre.

Durante una sessione dedicata al Diritto, venerdì 29 novembre, dalle ore 15, nella sala “Tafuri A”, il penalista campano relazionerà sul tema della colpa medica nel Diritto Penale vigente e sulla evoluzione ermeneutica giurisprudenziale in materia, a distanza di sette anni dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità civile e penale dei medici.

Il contributo dell’avvocato Imperatore offrirà uno spunto prezioso per comprendere le complesse dinamiche tra diritto e medicina. Un equilibrio delicato in cui è in gioco non solo la tutela dei pazienti, ma anche la serenità e la sicurezza professionale dei medici. Approfondire questi temi significa, infatti, avanzare verso un sistema sanitario che garantisca equità, giustizia e protezione per tutte le parti coinvolte, nel rispetto delle leggi e del valore della vita umana.

GCORL – Il Gruppo Campano ORL, presieduto dal dottor Domenico Di Maria, si propone di favorire la formazione permanente degli otorinolaringoiatri ovvero specialisti in branche affini, quali l’audiologia e la foniatria, universitari, ospedalieri, specialisti ambulatoriali, liberi professionisti e specializzandi delle scienze otorinolaringoiatriche ed affini, mediante l’organizzazione di incontri e di corsi di aggiornamento. Si propone, inoltre, di valorizzare e tutelare la professionalità degli associati, individuare temi di interesse comune fra tutti gli specialisti otorinolaringoiatri e branche affini, privilegiando la multidisciplinarietà; incentivare la partecipazione attiva dei colleghi più giovani; promuovere campagne di prevenzione e di informazione sulle patologie croniche e neoplastiche in otorinolaringoiatria.