Al Museo Ferroviario di Pietrarsa un viaggio tra spazio, tempo e cultura

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici (Napoli), è stata la location scelta per ospitare la serata conclusiva della prima edizione di “Get on the train”, progetto speciale multidisciplinare prodotto dal “Premio Penisola Sorrentina” per accompagnare gli addetti ai lavori, gli appassionati, gli amanti del cinema e della cultura alle celebrazioni dei 30 anni di attività, che cadranno nel 2025. Ideatore del progetto e direttore del Premio Penisola Sorrentina è Mario Esposito.

Dopo la presentazione avvenuta nella sede dell’Università della Campania Vanvitelli, a Caserta, e la tappa di Sorrento, che ha visto la partecipazione straordinaria dell’attrice Anna Foglietta, l’iniziativa ha proposto all’interno del celebre Museo Ferroviario la premiere di “Cicale”, cortometraggio del regista Francesco Paolucci, vincitore tra le 160 opere in gara al concorso internazionale “Viaggio in treno”.

Aperta dal video di promozione “Campania Divina”, prodotto dalla Regione Campania, la serata ha visto tra gli altri gli interventi del direttore del Museo di Pietrarsa, Oreste Orvitti, e del responsabile Infrastrutture di Fondazione F.S., Sabato Gargiulo. IN ALTO IL VIDEO